Нижегородская областная фармация стала единым поставщиком лекарств в регионе

«Нижегородская областная фармация» (НОФ) стала единственным поставщиком лекарств и медизделий для льготников в регионе. Соответствующие законопроекты в пятницу, 31 марта одобрило Законодательное собрание Нижегородской области. Таким образом правительство намерено сэкономить на закупке лекарств 72 млн рублей.

Один из принятых законопроектов предусматривает передачу НОФ закупки лекарств для граждан, имеющих право на льготы из федерального бюджета, второй – для региональных льготников. Предполагается, что «НОФ» будет закупать препараты на электронных торгах, перевозить, осуществлять хранение лекарств, поставлять в аптеки и отпускать нуждающимся гражданам по рецептам, после чего госпредприятие будет выставлять счета Министерству здравоохранения. По мнению областного правительства, эта схема позволит сэкономить на закупке лекарств для федеральных льготников 62 млн рублей, для региональных – 10 млн рублей.

Однако с решением региональных властей не согласно Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС). По мнению представителей антимонопольной службы, если «НОФ» станет единственным поставщиком, частные аптеки лишатся возможности обслуживать льготников, что приведет к неконкурентной ситуации на областном рынке лекарств. Антимопонопольное ведомство уже направлено информационное письмо в заксобрание Нижегородской области и в правоохранительные органы. Кроме того, информационное письмо было направлено в аппарат полномочного представителя Президента РФ и в ФАС РФ.

«Нижегородская областная фармация» – государственное предприятие Нижегородской области, включает в себя 275 аптечных организаций, в том числе 157 аптек, 116 аптечных пунктов, два аптечных киоска и одно оптово-производственное предприятие. Это государственная аптечная сеть, обеспечивающая медизделиями и лекарственными препаратами 43 района области. «Нижегородская областная фармация» заняла 16-е место в «TOП100 дистрибьюторов лекарственного госзаказа» Vademecum.

Источник: Коммерсантъ

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