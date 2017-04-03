Росздравнадзор хочет получить право на «внезапные проверки»

Росздравнадзор намерен получить полномочия для проведения «рейдовых проверок» аптек и медицинских учреждений, а также право на проведение контрольных закупок. Соответствующее предложение находится на рассмотрении в Министерстве здравоохранения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Росздравнадзор представил доклад об итогах проверок ведомства в 2016 году. Так, в минувшем году ведомство провело более 21 тысячи проверок, в ходе которых выявлено более 50 тысяч правонарушений. Это в полтора раза больше, чем в 2015 году. Согласно итоговому отчету, было уничтожено более 7 млн упаковок недоброкачественных и фальсифицированных лекарств, ограничено обращение около 1,2 млн единиц недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных медицинских изделий. Всего в прошлом году было выписано штрафов на 166 млн рублей.

Также в своем докладе ведомство предложило устранить пробелы в правовом регулировании. Как пояснили корреспонденту Vademecum в Росздравнадзоре, сейчас ведомству необходимо запрашивать разрешение на проведение проверки в правоохранительных органах, в частности в Генпрокуратуре.

«Главным преимуществом «рейдовых проверок» для государства является предупреждение осуществления юридическими лицами правонарушений и определение причин, предопределяющих их. При этом отвлечение материальных и административных затрат подконтрольных организаций на проведение данного вида контроля сводится к минимуму», – говорится в докладе.

20 марта 2017 года Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало приказ Росздравнадзора «Об утверждении Порядка осуществления фармаконадзора», устанавливающего требования по мониторингу эффективности и безопасности лекарств.

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