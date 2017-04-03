ФАС создаст информационную систему для анализа цен на лекарства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработает систему для анализа стоимости лекарств в разных странах мира. Таким образом, считают в ФАС, правительства разных стран смогут оперативно получать информацию о текущей ситуации на других фармрынках. Об этом сообщил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев на десятом заседании Международной рабочей группы по исследованию проблем конкуренции на фармацевтических рынках.

«Фармкомпании – это глобальные структуры, одновременно действующие на сотнях рынков, в то время как госрегулирование цен, обращение лекарств носит национальный характер в рамках тех стран, где это регулирование осуществляется. Так, фармхолдинг, используя опыт, полученный на различных рынках, пользуется слабостью и недоработками национального регулирования какой-либо из стран. Конкурентным ведомствам – членам рабочей группы – необходимо сблизить национальные практики регулирования обращения лекарств, тем самым сокращая возможности фармкомпаний на недобросовестное поведение на рынке», – пояснил Нижегородцев.

Представители российской ФАС предложили своим иностранным коллегам принять участие в разработке информационной системы.

«Мы видим, как цены на одни и те же препараты в разных странах падают. Сегодня мы продолжаем работу по внедрению механизмов принудительного лицензирования в России и полагаем, что в стране должен быть механизм ценового давления на деятельность фармкомпаний, когда патенты на жизненно важные лекарства находятся в одних руках», – пояснил заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.

Ранее сообщалось, что ФАС добилась снижения цен на 207 наименований лекарств, что позволит дополнительно сэкономить 5 млрд рублей.

Источник: ФАС

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