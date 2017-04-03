Регионы ищут пути перехода на дженерики

Региональные правительства в условиях ограниченных средств при первой возможности стараются переходить на дженерики. Врачи не всегда соглашаются с такой практикой. Однако у государства иного пути в условиях роста потребности в медицинской помощи нет.

Как рассказал на прошедшем в Екатеринбурге Национальном конгрессе «Фармакоэкономика – 2017» главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава Свердловской области и Управления здравоохранения Екатеринбурга Игорь Лещенко, в 2016 г. применение комбинированного оригинального препарата для лечения астмы по федеральной и региональной льготам снизилось более чем на 30%.

При этом он отметил, что приверженность лечению больными бронхиальной астмой не достаточно велика – 40%. Часто пациенты принимают назначенные препараты только половину времени в течение годы. Игорь Лещенко говорит, что это случается по разным причинам, например, человек считает, что он не должен принимать слишком много лекарств.

Базовое лечение для больных бронхиальной астмой – это сочетание применения стероидов и бета-2 агонистов. Однако комбинированный препарат есть только у зарубежного производства, отечественные компании выпускают препараты отдельно. По словам Лещенко, большая приверженность лечения, при применении комбинированного препарата.

В то же время начальник отдела организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности Минздрава Свердловской области Владимир Михайлов обратил внимание, что власти региона вовсе не намерены единовременно всех льготников переводить на другие препараты. «Мы предпочитаем действовать осторожно», – говорит он. И отмечает, что врачи при необходимости должны фиксировать нежелательные явления.

Зав. Кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, заместитель главного врача по терапии ГКБ №24 Москвы Сергей Зырянов считает, что замена и не может быть автоматической. «В Европе в ряде стран вообще не разрешают замену, если препарат выписан врачом под конкретным торговым наименованием. Есть и другой способ взаимозаменяемости: позитивный формуляр, когда замещение препаратов происходит только теми лекарствами, которые есть в этом формуляре. Есть негативный формуляр, когда происходит замещение всех препаратов, за исключением тех, которые указаны в специальном листе. Однако независимо от того какой принцип действует, есть препараты, которые заменять нельзя, как правило, в стоп-лист входят ингаляционные лекарства», – говорит он.

Сергей Зырянов также обратил внимание, что замена препаратов по экономическим причинам – это не только практика России, но и других стран. «Переводы должны быть разумными. И только врач должен решать этот вопрос», – заключил он.

Проблема действительно непростая. Есть предложения, например, переходить на дженерики постепенно, предлагать эти препараты новым пациентам. Однако, по мнению президента Лиги защитников пациентов Александра Саверского, вряд ли так получится. Это слишком дорого для государства, а для пациентов немного дискриминационное решение. «На мой взгляд, переводить пациентов можно, но не чаще раза в два года, например, если новый препарат не вызвал проблем. Если нежелательная реакция, то переход обратно, и новая попытка не раньше, чем через год», – отметил он.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»