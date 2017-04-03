DSM Group: в 2016 году аптеки продали БАД на сумму 31,5 млрд рублей

По данным аудита фармацевтического рынка России, проводимого DSM Group, за 2016 год через аптечную сеть было реализовано 268 млн. упаковок БАД на сумму 31,5 млрд. рублей (в ценах закупки аптек).

Для аптеки биологически активные добавки остаются наиболее важной категорией аптечного нелекарственного ассортимента, составляя 4% от общего объема продаж. За 2016 год на полках было представлено около 2450 различных брендов БАД, которые производят около 950 производителей.

«Рынок БАД в рублях еще 2 года назад рос довольно высокими темпами: в среднем на 12-14% в год. В 2015 году положительная динамика роста сохранилась, но темпы роста снизились, что является следствием кризисных явлений. По данным за 2015 год объем продаж БАД в аптеках вырос только на 6%. В 2016 году прирост в денежном выражении составил всего 1%, — поясняет эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. — Аптечный рынок БАД последние годы заметно изменился. Причем происходят как структурные изменения, так и изменения, связанные с внешними факторами: регуляторными и экономическими».

Инфляция

В среднем одна упаковка БАД обошлась потребителю в 160 рублей (розничная цена). Примечательно, что средневзвешенная цена в 2016 году увеличилась только на 1,9 руб. В ценах закупки аптек средневзвешенная цена БАД составляет порядка 117,5 руб. Таким образом, наценка на данную группу аптечного ассортимента составляет порядка 36%.

Но, несмотря на незначительный прирост средневзвешенных цен, инфляция на БАД в последние годы довольно высокая. В 2016 году цены в среднем выросли на 10,4%. А если считать инфляцию к ценам 2013 года, то показатель составит порядка 40%.

Рейтинг продаж по разделам классификатора БАД

Специалистами компании DSM был создан свой классификатор БАД, который наиболее четко отражает реалии современного рынка БАД. Классификатор состоит из 17-ти разделов, большинство из которых имеет 2-й подуровень, а некоторые разделы — 3-й. Как и в прошлые периоды, наиболее востребованными остаются V БАД, действующие на организм в целом. В сравнении с 2015 годом в 2016 году данная группа БАД выросла на 8% в рублях. Наиболее популярными в данной группе остаются бренды «Витамишки» компании Рharma-med и «Фемибион» компании Merk Selbstmedikation.

Группа A БАД, действующие на пищеварительную систему показала максимальный прирост объемов в денежном выражении (+17%) и поднялась на одну строчку вверх в 2016 году благодаря значительному снижению объемов реализации группы G БАД, влияющие на репродуктивную систему (-25%). В группе БАД, действующие на пищеварительную систему наиболее популярны бренды «Фитолакс» отечественного производителя «Эвалар» и «Максилак» компании Genexo.

В группе G БАД, влияющие на репродуктивную систему, несмотря на значительное снижение (максимальное падение -25%), на первой строчке рейтинга остается бренд «Сеалекс» и «Али Капс» компании «РИА Панда», которая после аннулирования регистрации по «Сеалекс форте» и «Али Капс» выпустила препараты «Сеалекс форте плюс» и «Али Капс плюс». Данные БАД относятся к подгруппе G02 БАД, влияющие на мужскую репродуктивную систему, за счет которой и происходит снижение группы в целом. Среди препаратов подгруппы G01 БАД, влияющие на женскую репродуктивную систему остается популярным «Индинол» компании «Ильмиксгруп». При этом сама подгруппа показывает положительную динамику (+4%).

Высокую положительную динамику показывает группа R БАД, применяемые при заболеваниях дыхательной системы (+26%). Существенный рост обеспечен препаратами, которые позиционируются как вспомогательные средства, используемые при заболеваниях горла (ангинах, фарингитах, ларингитах и т.д,). На первых строчках по популярности в 2016 году расположились леденцы «Доктор Тайс» (Dr. Тheiss naturwaren) и «Кармолис» (Dr. A.& L.Schmidgall).

ТОП-20 брендов БАД, лидирующих по объему продаж на рынке России

Расстановка в рейтинге ТОП-20 претерпела существенные изменения в 2016 году. Лидер 2015 года бренд «Сеалекс» потерял 7 позиций в рейтинге, сократив объемы реализации более чем на 58%. Его место в рейтинге 2016 года занял бренд Solgar, который объединяет в себе препараты из 12 различных групп БАД (самая объемная – БАД, действующие на организм в целом). Также благодаря смене лидера вверх «подтянулись» бренды «Витамишки» (+2 позиции) и «Доппельгерц» (+2 позиции), которые также в основном относятся к категории «витамин».

Из существенных положительных изменений можно отметить «+70%» бренда «Максилак» и «+69%» «Глицин Форте «Эвалар», отрицательных – «-58%» «Сеалекс» и «-53%» «Али Капс».

Рейтинг 2016 г. Изменение Бренд Стоимостный объем, млн руб. Прирост стоимостного объема Доля 2016 г. 1 1 Solgar 1 365,4 21% 4,3% 2 2 Витамишки 1 049,8 14% 3,3% 3 2 Доппельгерц 959,4 8% 3,0% 4 3 Фитолакс 954,8 18% 3,0% 5 1 Турбослим 876,6 1% 2,8% 6 2 Фемибион 864,1 16% 2,7% 7 4 Максилак 802,5 70% 2,5% 8 -7 Сеалекс 699,2 -58% 2,2% 9 1 Нормобакт 528,9 10% 1,7% 10 -1 Алфавит 528,5 2% 1,7% 11 -8 Али Капс 527,7 -53% 1,7% 12 0 Гематоген 499,5 6% 1,6% 13 11 Глицин Форте «Эвалар» 434,6 69% 1,4% 14 4 Линекс для детей 358,8 24% 1,1% 15 4 Пустырник 345,7 22% 1,1% 16 0 Индинол 342,2 -1% 1,1% 17 4 Овесол 325,6 20% 1,0% 18 21 Юнивит 314,9 76% 1,0% 19 9 Компливит 288,0 23% 0,9% 20 0 Фитомуцил 286,3 3% 0,9%

«Новиками» рейтинга также являются «Юнивит» (18 место) и «КОМЛИВИТ» (19 место). «Юнивит» – линейка витаминно-минеральных для взрослых и детей, которая появилась на рынке только в 2014 году. Ее производителем является Аmapharm, в России продвижением занимается «Отисифарм». «Комливит» – линейка витаминно-минеральных комплексов отечественного производителя «Отисифарм», основной объем продаж которой сосредоточен в группе D БАД, применяемые для устранения различных проблем с кожей и волосами.

ТОП-20 фирм-производителей БАД, лидирующих по объему продаж на рынке России

В структуре продаж БАД по происхождению происходят заметные изменения. Если в 2013 году в рейтинге ТОП-10 были 6 отечественных компаний, то в 2016 году в «десятку» входит только три российских производителя. Причем только лидеру – компании «Эвалар» – удалось сохранить за собой прошлое место в рейтинге. Остальные производители либо потеряли в объемах реализации, либо были куплены иностранными компаниями.

В результате за 4 года доля отечественных БАД в стоимостном выражении сократилась с 65% в 2013 году до 55% в 2016 году. Основные изменения произошли в структуре в 2014 году. Значимых поглощений в последние 2 года не отмечено, поэтому соотношение между импортными и российскими БАД остается стабильным. В натуральном выражении БАД отечественного производства продолжают лидировать – их вес в 2016 году составил 81%.

Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в 2016 году составила 80 руб. (-1% к 2015 году), что приблизительно в 3,5 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства. В этот же период стоимость импортной упаковки в среднем составила 275 руб.

В рейтинге производителей изменений заметно меньше, чем в расстановке брендов. Состав пятерки лидеров не изменился. Однако из-за существенного сокращения объемов реализации «РИА Панда» («-48%»), на вторую позицию поднялась компания Pharma-Med.

Высокие темпы роста демонстрируют производитель Genexo (+70%), который представлен на российском рынке БАД всего одним брендом «Максилак».

Рейтинг 2016 г. Изменение Компания Стоимостный объем, млн руб. Прирост стоимостного объема Доля 2016 г. 1 0 ЭВАЛАР 5 654,6 11% 17,9% 2 1 PHARMA-MED 2 167,9 14% 6,9% 3 -1 РИА ПАНДА 1 753,2 -48% 5,6% 4 0 SOLGAR VITAMIN AND HERB 1 376,9 21% 4,4% 5 0 VALEANT 1 148,7 15% 3,6% 6 1 QUEISSER PHARMA 959,4 8% 3,0% 7 1 MERK SELBSTMEDIKATION 864,1 16% 2,7% 8 -2 Rusfic group 856,4 -5% 2,7% 9 7 GENEXO 802,5 70% 2,5% 10 2 ОТИСИФАРМ 709,1 25% 2,2% 11 2 POLPHARMA 584,4 11% 1,9% 12 -1 ДИОД 536,8 -8% 1,7% 13 4 ИЛЬМИКСГРУПП 459,3 -2% 1,5% 14 -5 PFIZER 432,7 -37% 1,4% 15 0 ФАРМ-ПРО ПК 414,3 -13% 1,3% 16 7 АКВИОН 391,3 64% 1,2% 17 4 NOVARTIS 360,4 20% 1,1% 18 1 БИОКОР 342,4 11% 1,1% 19 6 КРАФТ 284,2 32% 0,9% 20 8 ЗЕЛДИС 252,7 25% 0,8%

Выводы

На рынок БАД в большей степени, чем на рынок лекарственных препаратов, оказывают влияние кризисные явления. При этом потребление и спрос на данную категорию товара существенно зависит от рекламы и правильного восприятия БАД покупателем. В связи со сложившимися тенденциями в 2017 году не стоит ожидать «всплеска» продаж БАД и возращения темпов роста данной категории аптечного ассортимента на двузначные значения.

«Фармацевтический вестник»