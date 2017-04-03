«Новосибирская аптечная сеть» открыла второй сезон продажи страховок от клещевого энцефалита

Продажу карт экспресс-страхования от клещевого энцефалита МП «Новосибирская аптечная сеть» (МП «НАС») запустила в апреле 2016 года. В 60 аптеках сети можно было приобрести пластиковую карту «Росгосстраха», а затем в течение месяца активировать ее по бесплатной телефонной линии компании.

«В момент покупки никаких документов предоставлять не нужно. Поэтому один человек по желанию может купить несколько карт, например, для членов своей семьи или близких», – сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Этот проект позволил МП «НАС» расширить линейку продуктов, предлагаемых покупателям аптек. В последние годы сеть открывает новые направления бизнеса (кабинеты врачей, медицинский центр, страхование), дополняющие стандартный фармретейл. Предложение медицинских страховых продуктов — еще один шаг на этом пути. Речь о прибыли в этом случае не идет, это исключительно мера для создания комплексного подхода», — говорит директор предприятия Владимир Машанов. По его словам, с мая по июнь 2016 года сеть реализовала 1236 страховых полисов.

В этом году продажи страховок стартовали раньше – 13 марта. Это связано с ранним началом эпидсезона и востребованностью продукта.

«Пока итоги подводить рано, но в аптеках отмечают, что спрос на карты экспресс-страхования есть. Принципиальное отличие карт этого сезона заключается в том, что они одновременно являются картами лояльности МП «НАС», – говорит заместитель директора, главный врач МП «НАС» Максим Карелин. Карты страхования предоставляют те же скидки, что и основные в программе лояльности сети, но их действие заканчивается вместе с окончанием срока полиса – 31 октября 2017 г. К программе продажи карт экспресс-страхования были подключены еще две аптеки: теперь полисы продаются в 62 филиалах МП «НАС».

Если в прошлом году «Росгосстрах» апробировал проект только в Новосибирске, то в 2017-м этот опыт будет распространяться по всей стране, отметил директор новосибирского филиала ПАО СК «Росгосстрах» Артем Сычев.

«Мы используем различные инструменты для реализации продуктов, каждый канал важен. Аптеки показали хороший потенциал по продажам страховых полисов от клещевого энцефалита», – отметил он. Компания готова заключать договоры о сотрудничестве с аптечными сетями любой формы собственности.

И в МП «НАС», и в новосибирском офисе «Росгосстраха» ожидают роста продажи страховок в этом году.

«Продажи должны увеличиться на 20-30%, – считает Максим Карелин. – Это связано с актуальностью продукта и информированности населения о нем».

По данным Роспотребнадзора, в этом году в России отмечена аномально ранняя активность клещей: с начала года количество пострадавших от их укусов уже превысило полторы сотни. В Новосибирске уже зафиксирован первый укус человека клещом. В прошлом году от этих насекомых пострадали более 1,5 тысячи жителей области, из них заболели клещевым энцефалитом 125 человек. Первые обращения за медицинской помощью в 2016 г. были отмечены после 30 марта.

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»