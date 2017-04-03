За время президентства Дональда Трампа импорт дженериков в США упал на 22,7%

Согласно данным отчета консалтинговой компании Panjiva, в феврале 2017 г. объем импорта дженериков четырех самых потребляемых групп оригинальных ЛП (статины, антиконвульсанты, ингибиторы протонной помпы и инсулины) в США сократился на 2,8%, сообщает The Pharma Letter.

За три месяца с даты выборов в президенты США совокупный импорт дженериков упал на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Такой резкий спад удивил некоторых экспертов, принимая во внимание стремление Дональда Трампа снизить цены на лекарства и заявления номинанта на пост директора FDA Скотта Готтлиба о намерении ускорить процесс одобрения дженериков.

По мнению аналитиков, спад объема импорта дженериков в США связан с неопределенностью будущего системы здравоохранения США вследствие попытки, пока неудачной, отменить и заменить Obamacare.

Между тем, полагают аналитики, неудача т.н. Trumpcare может привести к мерам исполнительной власти по снижению цен на лекарства, в т.ч. торговых, включая разрешение импорта из Канады.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»