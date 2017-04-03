На ставропольском заводе «Эском» прошли обыски

Сегодня, 3 апреля, на ставропольском заводе инфузионных растворов «Эском» прошли обыски, рассказал Vademecum советник генерального директора компании Сергей Сергеев. Обыски могут быть связаны с конфликтом акционеров, считает он.

«С утра секретарь из приемной по распоряжению замдиректора по безопасности обзвонил сотрудников и попросил не приходить на работу, — сказал Сергеев. — Возможно, обыски продлятся и завтра».

Какое ведомство проводит обыски, Сергеев не уточнил. Оперативно связаться пресс-службой МВД России по Ставропольскому краю Vademecum не удалось.

По мнению Сергеева, обыски могут быть связаны с акционерным конфликтом. В 2012 году ОАО НПК «Экском» взяло кредит в «Номос-банке» (сейчас — ФК «Открытие») на сумму 3,1 млрд рублей под поручительство одного из совладельцев компании Сергея Азирова. Залогом стали активы предприятия и 75% акций ОАО НПК «Экском». Чтобы расплатиться с кредитором, компания привлекла новых инвесторов: аффилированную с «Союзнефтегазом» Greenpoint и казахстанских инвестхолдинг Meridian Capital, принадлежащий, по данным Forbes Казахстан, местным бизнесменам Евгению Фельду и Аскару Алшинбаеву.

Партнеры организовали на Кипре компанию Samerfield Services Limited, в которой 51% достался Азирову, 49% — инвесторам. При этом офшор получил почти 99,7% «Эскома», десятые доли остались миноритариям. За такое распределение долей Greenpoint и Meridian Capital обязались предоставить средства для погашения заводом накопленных долгов. Как ранее Азиров говорил Vademecum, в общей сложности новые акционеры направили на реабилитацию «Эскома» 1,25 млрд рублей.

Однако у акционеров оказались разные взгляды на развитие компании. В начале 2016 года споры вокруг ставропольского фармпроизводителя переросли в судебные тяжбы. В январе 2016 го арбитраж Ставропольского края по иску о банкротстве местного ООО «ЭСТМедикал» ввел в «Эскоме» процедуру наблюдения.

По данным СПАРК, выручка ОАО НПК «Эском» в 2015 году составила 1,8 млрд рублей, чистый убыток — 546,3 млн рублей.

vademec