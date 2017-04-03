Ольга Колотилова уйдет из Минпромторга

По информации Vademecum, директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольга Колотилова в скором времени покинет министерство и займет должность вице-губернатора по социальным вопросам Новгородской области. Кто придет на ее место, пока не известно.

О своем уходе из Минпромторга Колотилова сообщила коллегам в пятницу, 31 марта, рассказал Vademecum знакомый с ситуацией участник фармацевтического рынка. Другой источник Vademecum на фармрынке подтвердил, что она уходит из Минпромторга, чтобы занять должность вице-губернатора по социальным вопросам Новгородской области.

Пресс-служба Минпромторга и пресс-секретарь губернатора Новгородской области не смогли предоставить Vademecum оперативный комментарий.

Участники и эксперты фармрынка положительно отзываются о деятельности Колотиловой в министерстве.

«Ольга Николаевна – суперпрофессиональный эксперт в области регуляторной практики фармацевтической индустрии, – говорит директор по экономике здравоохранения группы компании «Р-Фарм» Александр Быков. – Она всегда была вовлечена в разработку политики в области лекарственного обеспечения в фарминдустрии. Ее вклад в формирование нормативно-правового поля в фарминдустрии один из самых значимых».

«Если Ольга Николаевна действительно уходит из Минпромторга, то это очень грустно, – комментирует сооснователь и генеральный директор компании «Биокад» Дмитрий Морозов. – Она очень спокойный человек, способный принимать взвешенные решения. Мы ее все очень любим и уважаем как специалиста».

Ольга Колотилова окончила Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина в 1985 году. С 1992 года занимала в министерствах различные должности, связанные с государственным регулированием медицинской промышленности. В 2005 году прошла профессиональную переподготовку в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе «Правовое обеспечение рыночной экономики». В январе 2014 года была назначена на должность директора Департамента и развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга.

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