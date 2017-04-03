ERWEKA открыла представительство в России

Немецкий производитель оборудования для контроля качества лекарственных средств — компания ERWEKA во всем стремится следовать высочайшему уровню. Именно поэтому уже более полувека фармацевтические и исследовательские центры всего мира выбирают оборудование ERWEKA.

Особое внимание немецкая компания уделяет российскому рынку. Для повышения качества обслуживания клиентов в начале 2017 года в Москве было открыто российское представительство — ООО «ЭРВЕКА».

Функции представительства не ограничиваются лишь техническими консультациями. В московском офисе создана демонстрационная лаборатория, на базе которой планируется проведение тренингов, мастер-классов и семинаров по вопросам контроля качества ГЛФ.

«Открытие российского представительства ERWEKA GmbH в Москве позволит отечественным исследовательским центрам и сотрудникам ОКК знакомиться с технологическими новинками и передовыми методиками работы на фармакопейных тестерах наравне с зарубежными фармкомпаниями, — отметил глава представительства Норберт Петрушка, — для нас очень важно, чтобы клиенты могли получить техническую поддержку в сжатые сроки. Быстрое реагирование сервисной службы и снижение вероятности простоев оборудования в ожидании запасных частей обеспечивается собственным складом в Москве».

Отвечая на запрос рынка, компания ERWEKA поставила перед собой амбициозную задачу по сокращению сроков поставки оборудования и запчастей, которую и призван решить организованный склад готового оборудования недалеко от Москвы. Теперь популярные серийные позиции оборудования могут быть доставлены в течение недели после размещения заказа.

gmpnews