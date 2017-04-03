На рынке фарминжиниринга России происходит укрупнение

Как сообщили в пресс-службе «Аэростар Групп», произошло слияние нескольких крупнейших игроков российского рынка, объединение усилий которых позволит вывести на новый уровень возможности реализации крупных проектов. Речь идет о вхождении компаний «Аэростар Групп», «Мувтех» и многофункциональной строительно-инвестиционной компании «Строймастер» в состав ведущего химико-фармацевтического холдинга России ГК «Фармконтракт». Каждая из компаний имеет не просто большой опыт работы и признание в своем сегменте – за их плечами сотни реализованных проектов в микроэлектронике, фармацевтической и медицинской, химической, пищевой отраслях и др. Консолидация усилий строительной компании с собственным производством ограждающих конструкций чистых помещений и климатического оборудования (для вентиляции и кондиционирования) в структуре единой команды под эгидой крупнейшего национального дистрибьютора технологического и лабораторного оборудования с опытом проектной и инжиниринговой деятельности, – это многофункциональный центр, обращаясь в который инвестор получает готовый производственный комплекс.

ГК «Фармконтракт» уже три года работает по принципу системы «единого окна», предлагая инвесторам и клиентам создание фармацевтических и химических объектов «под ключ». Такой подход востребован фармрынком, о чем свидетельствует рост проектов на генподряде, которых становится все больше: только с начала 2017 г. холдинг стал генеральным подрядчиком в таких проектах, как инвестиционная программа по реконструкции производственного комплекса ПАО «Биохимик», создание участка производства технических и фармацевтических субстанций на химическом заводе им. Л.Я. Карпова. В этой связи требуется расширение возможностей ГК «Фармконтракт» и привлечение хорошо себя зарекомендовавших на рынке поставщиков. Именно этим и обусловлено партнерство с производителями комплексов чистых помещений «Мувтех» и одним из немногих производителей вентиляционного оборудования широкого спектра «Аэростар Групп». В основе решения о консолидации возможностей лидеров рынка производителей оборудования для вентиляции и кондиционирования, холодильных машин, производителей ограждающих конструкций, строительных компаний, проектных бюро и поставщика широкого спектра технологического и лабораторного оборудования лежит опыт реализации проектов для «Инфамед К», «Новамедика Иннотех», РМ «Нанотех», биофармацевтический кластер «Технополис Москва», завод «Хевел», «Крокус Нано Электроника» Роснано, завод «Луч» Росатом, заводы «Искра», «Стрела», «Звезда», «ММЗ» Концерна Алмаз Антей, перинатальный центр в г. Абакан (операционный комплекс), НИЦ «Черкизово», «Ставропольская Биофабрика», медицинский комплекс в г. Грозный, заводы «Росвертол», «Казанский вертолетный завод», фармзавод «Эском».

Как изменится рынок и что принесет клиентам укрепление позиций ГК «Фармконтракт» в области реализации проектов на основе генерального подряда?

Во-первых, удастся избежать проблемы размывания ответственности на множество подрядчиков и как следствие срыва сроков ввода объекта в эксплуатацию: управление процессом от формирования ТЗ до ввода объекта в эксплуатацию, координация проектировочных, строительно-монтажных работ, контроль соблюдения сроков, поставка и ввод в эксплуатацию оборудования теперь осуществляются одним исполнителем, который несет ответственность за весь объем работ. Данный механизм успешно реализуется ГК «Фармконтракт» уже не один год и интеграция в такую организационную конструкцию новых партнеров позволит его только укрепить, минимизируя риски от привлечения субподрядчиков, например для производства конструктива чистых помещений определенного класса чистоты или установки влажности воздуха.

Во-вторых, интеграция возможностей команды профессионалов, начиная с идеи создания производственного комплекса до выпуска первой партии продукта, — это гарантия финансовой стабильности. Еще на этапе подготовки рабочей документации производится не просто технический просчет, какие инженерные коммуникации и какое технологическое оборудование понадобится для производства определенного тоннажа продукции, но и оцениваются возможные риски. А это приводит к максимально достоверному просчету финансовых затрат. Более того, многолетний опыт ГК «Фармконтракт» позволяет использовать и привлекать наиболее эффективные инструменты и источники финансирования для участия в самых масштабных проектах.

В-третьих, наличие собственного демо-центра с реальным производством вентустановок и ограждающих конструкций – это серьезный механизм подбора необходимых на конкретном производстве чистых помещений заданного класса чистоты и инженерных систем, обеспечивающих сохранность продукта при заданной/рекомендованной температуре. Таким образом, расширение производственных площадок в структуре ГК «Фармконтракт» — это еще и механизм, позволяющий существенно сокращать временные затраты, а также проводить работы по генподряду «полного цикла».

В то же время не стоит забывать, что выигрыш клиента – это всегда и выигрыш генподрядчика. Так, при создании фармпроизводства, удовлетворяющего стандартам GMP даже самое лучшее проектировочное бюро, в структуре которого работают лучшие инженеры, но нет технологов, обеспечивающих запуск участка по синтезу субстанций, вряд ли смогут учесть мельчайшие детали, включающие обвязку реакторных систем, которая может изменить требования к площади помещения для синтеза субстанций. Зато, работая в тандеме проектировщики, строители, специалисты в области инженерных систем, квалифицированные специалисты-технологи, обладающие опытом организации производства различных лекарственных форм еще на этапе технико-экономического обоснования проекта подготовят весь пакет документов и определят степень необходимых инвестиций, которые уже не изменятся в процессе запуска промышленного объекта.

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ГК «Фармконтракт» — ве­дущий хи­мико-фар­ма­цев­ти­чес­кий хол­динг Рос­сии предоставляющий весь комплекс услуг по созданию и оснащению фар­ма­цев­ти­чес­ких, химичес­ких, пищевых, биотехнологических производств, объектов хи­мичес­ко­го син­те­за, электронной промышленности и неф­те­хими­чес­ких предприятий, различных лабораторных комплексов от идеи до выпуска первой таблетки, ампулы или продукции животного происхождения. Компания имеет большой опыт организации «под ключ» аналитических и исследовательских лабораторий, полного цикла производства готовых лекарственных форм и фармацевтических субстанций.

Консолидация проектировочных, строительных и инженерных решений с интеграцией единиц оборудования различных производителей в единую технологическую линию в структуре одного исполнителя обеспечивает заказчику уверенность в успешном вводе объекта в эксплуатацию в срок.

AЭРОСТАР ГРУПП – признанный лидер рынка вентиляционного оборудования, продукция которого завоевала признание более 7000 клиентов из разных стран мира. Мировые стандарты качества подтверждены международными сертификатами. Компания производит полный спектр экологичного оборудования для вентиляции и кондиционирования производительностью от 300 до 100 000 м3/ч, при изготовлении которого используются комплектующие ведущих мировых производителей: чиллеры, фанкойлы, VRV/VRF-системы, канальное вентиляционное оборудование, а также решения для бассейнов всех типов и чистых помещений.

Строймастер – многофункциональная строительно-инвестиционная компания, специализирующаяся на выполнении функций генерального подрядчика более 18 лет.

Мувтех — производитель «чистых помещений» и конструктива: модульные блоки стеновых конструкций; стеновые конструкции, включая систему крепежных и монтажных элементов; стеновые сэндвич-панели без кромочного профиля со сборкой «в замок»; потолочные системы, включая крепежные и монтажные элементы (скрытые подвесные системы); смотровые оконные модули; дверные конструкции герметичные с окном или без окна, петли, замки, выпадающий порог; передаточные шлюзы статические (без обдува) с ультрафиолетовым облучением и передаточные шлюзы динамические (с обдувом) и с ультрафиолетовым облучением; диффузные воздухораспределители (включая HEPA фильтры). Вся продукция компании отвечает международному стандарту GMP, ГОСТ Р ИСО 14644 и ГОСТ Р 52539, регламентирующим применение ограждающих конструкций в чистых помещениях и связанных с ними контролируемых средах в фармацевтичекой, электронной, пищевой, микробиологической промышленности.

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