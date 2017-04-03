Система маркировки всех лекарств в России в тестовом режиме заработает к концу года

Система маркировки всех лекарств в тестовом режиме заработает к концу этого года, а полноценно может заработать в РФ в течение ближайших полутора лет. Об этом вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил на медиафоруме Ассоциации компаний розничной торговли.

«По лекарствам мы сейчас занимаемся введением системы маркировки. В пилотном режиме система заработает уже к концу текущего года, в отношении нескольких десятков позиций, и несколько аптечных сетей будут в этом участвовать, а также дистрибьюторы, больницы отдельные. И в течение полутора лет, я думаю, мы сможем ввести систему в целом в стране. Вообще целевая точка — 1 января 2019 года», — сказал он.

Пилотный проект по маркировке лекарств штриховым кодом для защиты от недоброкачественных препаратов и контрафакта стартовал в России 1 февраля 2017 года. По данным Росздравнадзора, в рамках эксперимента будут маркированы 60 торговых наименований, в том числе 10 лекарств для пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями, 30 лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. С 2018 года планируется сделать маркировку двоичным штрих-кодом обязательной для всех производителей и дистрибьюторов лекарственных препаратов в России.

По словам начальника управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Роспотребнадзора Валентины Косенко, в эксперименте в настоящее время на добровольной основе принимают участие более 30 фармацевтических производителей, 7 фармдистрибьюторов, 300 медицинских и аптечных организаций, в том числе аптечные сети федерального и регионального масштаба, в 9 российских субъектах.

ИСТОЧНИК:ТАСС

gmpnews