Нацимбио может стать единственным поставщиком лекарств для ФСИН на 2017–2018 годы

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) готовит проект распоряжения правительства о назначении дочерней структуры «Ростеха», компании «Нацимбио», единственным поставщиком лекарств и медизделий для ФСИН на 2017–2018 годы, сообщили RNS в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время ФСИН России проводит работу по подготовке проекта распоряжения правительства РФ об определении АО «Национальная иммунобиологическая компания» единственным поставщиком лекарственных препаратов и медицинских изделий, закупка которых будет осуществляться ФСИН России в 2017–2018 годах», — сообщили RNS в пресс-службе ведомства.

Ранее начальник управления организации медико-санитарной помощи ФСИН России Александр Приклонский заявил, что ФСИН работает с аппаратом правительства над продлением срока назначения «дочки» «Ростеха», компании «Нацимбио», единственным поставщиком лекарств для лечения туберкулеза для ФСИН на 2017–2018 годы.

Компания «Нацимбио», согласно распоряжению правительства, являлась единственным поставщиком лекарств от туберкулеза для ФСИН с 2014 по 2016 год.

rns