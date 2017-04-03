Наука и мышь

Депутаты обсуждают ограничение опытов на животных

В Госдуме рассматривают возможность ограничения тестирования косметических и лекарственных средств на животных, заявили “Ъ” в комитете по экологии и охране окружающей среды. Зоозащитники настаивают на полном запрете таких опытов и переходе к альтернативным методам тестирования. Мнения представителей бизнеса на этот счет разделились.

После завершения работы над законопроектом об обращении с животными, который, в частности, усиливает ответственность за жестокое обращение (“Ъ” рассказывал об этом 31 марта 2017 года), в Госдуме рассмотрят возможность ограничения лабораторных опытов с животными вплоть до полного их запрета. Об этом “Ъ” заявил заместитель главы думского комитета по экологии Владимир Панов. Сейчас в России разрешено тестирование на животных лекарственных и косметических средств — чаще всего опыты проводят на грызунах и кроликах.

«Необходимо собрать бизнес-сообщество, узнать, какие практики у них есть, может, кто-то уже идет вперед и сам отказывается от тестирования на животных,— говорит господин Панов.— Мы считаем, что нужно переводить этот процесс на альтернативу, но не в один день». Однако он отмечает, что «исходя из общего принципа гуманизма регулировать сферу лабораторных животных как минимум непрофессионально»: «Именно эта сфера помогает получать лекарства, которые спасают жизни людей». В Минприроды признают, что «использование лабораторных животных в целях разработки новых препаратов оправданно, потому что человеческая жизнь превыше всего».

«У лабораторных животных в России нет прав»,— заявляет председатель ассоциации юристов и специалистов по правам и защите животных «Зооправо» Анастасия Федюнина. По ее словам, уже синтезирована, например, искусственная кожа человека, которая используется для тестов во многих странах. Президент Центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова отмечает, что существуют также «программы компьютерного моделирования поведения животных, в которых запрограммированы возможные реакции подопытных на разные вещества».

«В Европе тесты на животных запрещены,— говорит исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский.— В России косметическая индустрия в основной своей массе поддерживает введение таких мер». Того же мнения придерживается представитель содружества производителей «Русбренд» Екатерина Астафьева. Однако, по ее словам, есть некоторые нюансы: «В России действуют несколько ГОСТов и правил ЕврАзЭС, в которых записаны методы испытаний, и в них не учтены такие товары, как краска для волос, отбеливающие средства для техники, декоративная косметика, средства для татуажа, а раз для них не зафиксированы альтернативные методы, то приходится тестировать на животных». В случае наложения запрета эти вещества тестировать будет невозможно, заявляет госпожа Астафьева: «Мы настаиваем, прежде всего, на гармонизации норм до принятия каких-либо запретов».

«В мире нет механизма исследования лекарств не на живых существах, а лишь на компьютерных моделях — тогда мы их и будем лечить»,— заявил руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Владимир Дмитриев.

Ольга Никитина, Максим Матвеев

kommersant