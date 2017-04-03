Фармкомпании продолжают нарушать законодательство в области рекламы лекарств

Комиссии ФАС России рассмотрели ряд дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства о рекламе при рекламировании фармацевтическими компаниями лекарственных препаратов и приняли следующие решения:

— АО «Байер» нарушило часть 7 статьи 5, пункт 8 части 1 статьи 24, пункт 1 части 2 статьи 5, пункт 2 части 2 статьи 5, пункт 1 части 3 статьи 5 ФЗ «О рекламе» в рекламном ролике лекарства «Ренни», транслировавшемся в эфире федеральных телеканалов. В ролике под лозунгом «Изжогу устраняет. Желудок защищает» сообщается о быстром воздействии «Ренни» на течение болезни, то есть, нарушен законодательный запрет на гарантирование в рекламе успешности лечения определенным лекарственным препаратом. Также в ролике информация о времени действия лекарственного препарата при устранении изжоги выполнена нечитаемым шрифтом, размещенным на 1/100 площади кадра, и в течение 3 секунд. Реклама также и недостоверна, поскольку в ней сообщается, что этот препарат обладает преимуществом перед другими средствами от изжоги, поскольку в состав препарата не входит алюминий.

— частная компания с ограниченной ответственностью «АСТЕЛЛАС ФАРМА ЮРОП Б.В.» нарушила требования части 7 статьи 5, пункта 8 части 1 статьи 24 ФЗ «О рекламе» при распространении рекламы лекарственных препаратов «Фосфалюгель» и «Де-Нол» на федеральных телеканалах. Реклама сообщает о гастрите и причинах заболевания и предлагает потребителям применять препараты «Фосфалюгель» и «Де-Нол» — «Фосфалюгель и Де-Нол. Чтобы гастрит быстрее прошел!». Внимание потребителей фиксируется на этом утверждении, как залоге (гарантии) быстрого и успешного лечения. Кроме того, в рекламном ролике препаратов отсутствует информация, обосновывающая утверждение «Фосфалюгель и Де-Нол. Чтобы гастрит быстрее прошел!», а также критерий, по которому в рекламе делается заключение о более «быстром» излечении гастрита при применении этих лекарств. Такая реклама недостоверна, поскольку вводит в заблуждение относительно скорости (быстроты) лечения.

— АО «Сервье» виновно в ненадлежащей рекламе лекарства «Детралекс», транслировавшейся также в эфире федеральных телеканалов. В рекламном ролике лекарства нарушены требования пункта 1 части 2 статьи 5, части 7 статьи 5, пункта 8 части 1 статьи 24, пункта 2 части 3 статьи 5, пункта 1 части 3 статьи 5 ФЗ «О рекламе». Использованное в рекламе утверждение «Венотоник № 1 в мире!», содержит признаки некорректного сравнения с препаратами аналогичного ряда. Критерии, обосновывающие утверждение «№ 1», ввиду мелкого шрифта и краткого времени показа, не доведен должным образом до потребителя, в отличие от информации о первенстве венотоника «Детралекс» в мире. И, наконец, в рекламе гарантируется положительное действие лекарства — «Благодаря микронизации 5 компонентов Детралекса быстрее действуют на причину, повышая венозный тонус, способствуя снятию отека, боли и тяжести в ногах. Детралекс. Максимум для здоровья ваших ног!».

— ООО «Джонсон & Джонсон» комиссия ведомства признала нарушившим

требования пункта 1 части 2 и пункта 1 части 3 статьи 5, части 7 статьи 5 закона о рекламе. Использованное в рекламном ролике лекарства «Мотилиум», транслируемой также в эфире федеральных телеканалов, утверждение о том, что таблетки «растворяются в 50 раз быстрее*» говорит о превосходстве этого препарата над иными препаратами для улучшения пищеварения. Однако форма и условия размещения рекламы не позволяют потребителям воспринять текст, обосновывающей это утверждение ввиду мелкого шрифта и краткого времени показа. Также это рекламное утверждение содержит признаки некорректности, поскольку основывается на сравнении с таблетками «Мотилиум», покрытыми пленочной оболочкой.

— ЗАО «Сандоз» нарушило части 7 статьи 5, пункта 8 части 1 статьи 24 ФЗ «О рекламе» при рекламировании лекарственного препарата «Экзодерил» в эфире «Петербург-5 канал», «ТВ-3 Россия», «Пятница», «Россия-1», «Первый канал», «Звезда», «ТВ-Центр» в прошлом году. В рекламном ролике препарата внимание потребителей фиксируется на утверждении «быстро проникает глубоко в ноготь и уничтожает грибок». Такое утверждение является гарантией положительного действия «Экзодерила» и его эффективности в устранении симптомов грибковой инфекции. Также в рекламе отсутствует информация о времени действия на симптомы болезни лекарственного препарата «Экзодерил», обосновывающее утверждение «быстро проникает глубоко в ноготь и уничтожает грибок», несмотря на то, что такая информация является существенной для раскрытия смысла утверждения, должная форма предоставления таких сведений отсутствует.

— ООО «Валеант» в рекламе лекарства «Холисал» пренебрегло требованиями

пункта 2 части 3, части 7 статьи 5, пункта 8 части 1 и части 6 статьи 24 ФЗ «О рекламе». Комиссия ФАС России пришла к выводу, что реклама этого лекарства в эфире «Россия 1» и «5 канал» в феврале — июле 2016 дает основания полагать, что гель стоматологический быстро вылечит стоматологические заболевания — , «компоненты препарата «Холисал» окажут быстрое и комплексное воздействие». Соответственно, сообщаются не соответствующие действительности и инструкции по применению геля сведения о механизме действия препарата в процессе лечения и скорости наступления положительного влияния на течение болезни. При этом в рекламе отсутствует какая-либо информация о том, что наступление положительного влияния на течение заболевания через 3 минуты от применения препарата относится только к его анальгезирующему действию, а не к комплексному воздействию, непосредственно направленному на лечение заболеваний полости рта. Отсутствие такой информации искажает смысл рекламы и вводит потребителей в заблуждение. Реклама дает основание полагать, что положительное действие геля и его эффективность в устранении стоматологических заболеваний (воспаление десен, стоматит, пародонтит, гингивит) гарантируется.

Всем компаниям-нарушителям предписано устранить правонарушения, материалы дел переданы для возбуждения административных дел с целью назначении штрафов.

gmpnews