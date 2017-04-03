В Ереване открылся фармацевтический завод сирийских армян

Министр здравоохранения Армении Левон Алтунян и министр экономразвития и инвестиций Сурен Караян побывали на открытии фармацевтического завода Tufenkji Group.

Инвесторы в предприятие — сирийские фармацевты и бизнесмены армянского происхождения, ныне живущие за пределами страны.

Завод выпускает дженерики разного рода препаратов – обезболивающих, понижающих давление, пищевых добавок.

Инвесторы уже вложили в предприятие около $1,5 млн. В 2017 г предприятие намерено выпустить продукции на $350-400 тыс. На производстве занято 20-25 человек. Это число компания собирается довести до 50-60.

Как отметил в беседе с корреспондентом NEWS.am Medicine исполнительный директор предприятия Карло Гаспарян, в ближайшие 5 лет компания собирается освоить производство противораковых препаратов.

Основным рынком сбыта для компании станут арабские страны (Сирия, Иордания, Ливан, Йемен, Ливия, Алжир). Мы долгое время работали там и хорошо знаем рынок. «Спрос в этих странах есть», — заметил он.

med.news.am