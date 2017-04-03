«ЭГИС» перешла на осуществление своей деятельности в России через ООО «ЭГИС-РУС»

С 1 апреля 2017 года венгерская фармацевтическая компания «ЭГИС» перешла на полное осуществление деятельности в России через российское юридическое лицо – ООО «ЭГИС-РУС». Данный шаг позволяет обеспечить прозрачность деятельности, финансовую устойчивость и дальнейшее укрепление позиций компании на самом важном и крупном для нее рынке.

Для повышения конкурентоспособности фармпроизводитель эффективно выстраивает бизнес на всех его этапах: от формирования ассортимента и производства лекарственных средств до сбыта готовой продукции и ее маркетинговой поддержки. Окончательный переход «ЭГИС» на новую бизнес-модель связан с необходимостью оперативной адаптации сложной логистической инфраструктуры и распределительной сети в соответствии с потребностями динамично развивающегося рынка.

В связи с этим с 1 апреля 2017 года ввоз продукции в Россию, оптовая торговля, хранение, перевозка и продвижение всего ассортимента лекарственных средств «ЭГИС» будут происходить исключительно через ООО «ЭГИС-РУС». Дочерняя компания готова предложить своим партнерам сертифицированную продукцию со склада в Москве, прошедшую декларирование и таможенную очистку. В свою очередь, представительство ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» продолжит работу по регистрации лекарственных средств компании.

Тамаш Эндреньи, генеральный директор компании «ЭГИС» в России: «В процессе перевода оптового сбыта части ассортимента через ООО «ЭГИС-РУС» мы убедились, что такая стратегия работы позволяет нам минимизировать риски возникновения дефектуры препаратов на складах российских дистрибьюторов и построить оптимальную логистическую связь между конечным потребителем, розничными сетями и дистрибьютором, сократив время поставки продукции с двадцати до двух дней. Для нас это наиболее эффективная бизнес-модель, которая позволяет компании быть гибкой и максимально оперативно реагировать на запросы наших партнеров в России».

ООО «ЭГИС-РУС» было зарегистрировано в России в 2007 году. В 2013 году ЗАО «Фармацевтический завод «ЭГИС» объявило о смене стратегии бизнеса в России и начале переходного периода от модели прямых контрактов к самостоятельной коммерческой деятельности. В течение трех лет «ЭГИС» удалось наладить оптовый сбыт ассортимента компании через российское юридическое лицо – ООО «ЭГИС-РУС».

Компания «ЭГИС», штаб-квартира располагается в Будапеште, Венгрия. «ЭГИС» является одним из ведущих региональных производителей генерических лекарственных средств, реализуя свою продукцию в 60 странах мира. На международном рынке компания «ЭГИС» известна прежде всего уникальными технологиями производства высококачественных дженериков, которые открывают новые возможности для лечения пациентов. Российский рынок является стратегически важным для компании на протяжении 65 лет. Около 80% общего оборота «ЭГИС» приходится на экспорт, в первую очередь в Россию и страны СНГ, а также в Восточную и Центральную Европу. Деятельность компании охватывает все звенья производственно-сбытовой фармацевтической цепочки: от исследований и разработок, производства активных ингредиентов и готовой продукции до продаж и маркетинга. В настоящее время ассортимент продукции «ЭГИС» насчитывает 595 препаратов. Вся производственная система соответствует международным и российским Правилам организации производства и контроля лекарственных средств (GMP, Good Manufacturing Practice).

gmpnews