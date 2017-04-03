Американский суд аннулировал 4 патента Acorda Therapeutics на препарат Ampyra

Федеральный окружной суд штата Делавэр признал недействительными 4 патента американской компании Acorda Therapeutics на препарат для лечения рассеянного склероза Ampyra (dalfampridine), пишет Reuters.

Теперь фармкомпании, в том числе Mylan Inc и Roxane Laboratories Inc., смогут продавать аналоги данного препарата. Ранее эти компании подали в FDA заявки на регистрацию дженериков Ampyra, в результате чего Acorda обратилась в суд с иском, обвинив фирмы в нарушении патентных прав.

У компании остался лишь один патент на препарат, который истекает в 2018 г.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»