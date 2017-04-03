Astellas приобретает бельгийскую исследовательскую компанию Ogeda SA

Японская фармацевтическая компания Astellas Pharma Inc. объявила о пробретении полного пакета акций частной бельгийской компании Ogeda SA, специализирующейся на разработке препаратов для лечения климактерических расстройств, сообщает The Japan Times. Сумма сделки может составить до 800 млн евро (854 млн долл.).

По условиям соглашения, к концу июня 2017 г. Astellas осуществит единовременный платеж в размере 500 млн евро, который покроет приобретение всех акций бельгийской компании. Кроме того, японская компания заплатит еще до 300 млн евро в зависимости от успехов в разработке препарата для лечения приливов при климаксе, который проходит клинические исследования.

Ogeda образована в 1994 г. В штате компании 41 сотрудник. Финансирование компании осуществляют ряд инвесторов, в т.ч. BNP Paribas Fortis Private Equity Management SA.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»