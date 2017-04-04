В Петербурге откроется еще один фармзавод

Петербургский производитель лекарств, БАДов и субстанций «Фармамед.РФ» вложит около 300 млн руб. в расширение производства.

Компания «Грандлэнд», связанная с «Фармамед.РФ», пытается получить разрешение на строительство промпредприятия на Парнасе. Как рассказала РБК Петербург гендиректор «Грандлэнд» Светлана Котова, будущее производство разместится на площади 3 тыс. кв. м, где планируется построить административно-производственные здания и складские помещения. Однако пока власти Петербурга не согласовывают проект, поскольку инвестор не собрал полного пакета документов, пояснила С. Котова.

По ее словам, инвестиции в строительство составят около 150 млн руб. Закупкой оборудования займется сам «Фармамед.РФ». Как уточнил гендиректор «Фармамед.РФ» Андрей Гомжин, оборудование обойдется компании также в 150 млн руб. «Дальше до бесконечности», — сказал предприниматель, комментируя дальнейшие планы инвестора.

Как пояснил А. Гомжин, завод будет производить фармсубстанции. Это направление стало перспективным благодаря государственной политике импортозамещения на рынке лекарственных препаратов. «Импортозамещение в фармацевтике, в частности, субстанциях работает. Мы видим определенные перспективы», — сказал РБК Петербург А. Гомжин.

По словам А. Гомжина, на новых производственных мощностях будут производиться как существующие, так и новые лекарственные препараты. «У нас много средств вкладывается в расширение отдела R&D. Мы работаем над новыми препаратами, некоторые находятся в стадии клинических испытаний», — добавляет топ-менеджер.

Фото: Роман Пименов/Интерпресс

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