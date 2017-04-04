Teva зарегистрировала в США препарат против ассоциированной с болезнью Хантингтона хореи

Израильская фармкомпания Teva сообщила о регистрации на территории США своего лекарственного препарата для лечения ассоциированной с болезнью Хантингтона хореи. Лекарственное средство деутетрабеназин (deutetrabenazine) было одобрено под торговым наименованием Аустидо (Austedo), сообщается в пресс-релизе Teva.

В поддержку регистрационной заявки были направлены результаты клинических исследования III фазы, в которых принимали участие 90 пациентов. Эффективность ЛС оценивалась по изменению интенсивности проявления хореи согласно оценочной шкале Unified Huntington`s Disease Rating Scale (Унифицированная шкала оценки болезни Хантингтона). Ученые констатировали, что на фоне приема деутетрабеназин состояние пациентов улучшилось на 4,4 пункта по шкале, тогда как в группе плацебо этот показатель составил 1,9 пункта.

Деутетрабеназин, также известный как SD-809, является ингибитором везикулярного транспортера моноаминов. Препарат проходит клинические исследования для оценки безопасности и эффективности в терапии поздней дискинезии (состояния, проявляющегося насильственными непроизвольными движениями на фоне длительного приема нейролептиков) и синдрома Туретта.

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