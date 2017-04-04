ФАС не согласовала назначение «дочки» «Ростеха» единственным поставщиком лекарств для ФСИН

ФАС высказывала ряд замечаний к проекту распоряжения правительства России о назначении дочерней структуры «Ростеха», компании «Нацимбио», единственным поставщиком лекарств и медизделий для ФСИН России в 2017–2018 годах. Проект распоряжения правительства, учитывающий замечания, в ведомство пока не поступал, сообщил RNS заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

«Ранее ФАС высказывала ряд замечаний к проекту распоряжения правительства РФ об определении ОАО «Национальная иммунобиологическая компания» единственным поставщиком лекарств и медизделий для ФСИН России в 2017–2018 гг.», — сказал он, отметив, что «проект распоряжения с учетом замечаний ФАС в антимонопольный орган пока не поступал».

Петросян отметил, что «обязательным требованием к проекту распоряжения является обоснование цены».

«При наличии такого требования необоснованного роста цены быть не должно», — добавил Петросян.

Ранее RNS сообщило, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) проводит работу по подготовке проекта распоряжения правительства о назначении дочерней структуры «Ростеха», компании «Нацимбио», единственным поставщиком лекарств и медизделий для ФСИН на 2017–2018 годы.

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