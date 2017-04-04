Алексей Илатовский из «УНИКА Инжиниринг» стал вице-президентом по развитию ГК «Фармконтракт»

В ап­ре­ле 2017 го­да к ко­ман­де ве­дуще­го хи­мико-фар­ма­цев­ти­чес­ко­го хол­динга Рос­сии при­со­еди­нил­ся быв­ший ру­ково­дитель от­де­ла раз­ви­тия «УНИ­КА ин­жи­ниринг» Алек­сей Ила­тов­ский. В ГК «Фар­мконтракт» Алек­сей Ана­толь­евич зай­мет дол­жность ви­це-пре­зиден­та и бу­дет от­ве­чать за раз­ви­тие ком­па­нии, преж­де все­го в та­ких нап­равле­ни­ях, как про­ек­ти­рова­ние, стро­итель­ство и ин­жи­ниринг. Сре­ди ком­пе­тен­ций но­вого ви­це-пре­зиден­та по раз­ви­тию так­же ока­жет­ся ра­бота с клю­чевы­ми кли­ен­та­ми хол­динга по соз­да­нию про­из­водств «под ключ» и по­иск но­вых пос­тавщи­ков и пар­тне­ров в об­ласти конс­трук­ций чис­тых по­меще­ний и ин­же­нер­но­го обо­рудо­вания.

Тру­довая де­ятель­ность Алек­сея Ила­тов­ско­го пос­ледние 7 лет бы­ла тес­но свя­зана с ра­ботой с фарм­про­из­во­дите­лями, как в пла­не про­ек­ти­рова­ния, так и стро­итель­ства дан­но­го ви­да объ­ек­тов. По от­зы­вам пре­дыду­щего ру­ководс­тва, бла­года­ря ра­боте Алек­сея Ила­тов­ско­го «ком­па­ния вы­пол­ни­ла боль­шое ко­личес­тво про­ек­тов и вош­ла в чис­ло ве­дущих ин­жи­нирин­го­вых ком­па­ний Рос­сии и стран СНГ».

«Учи­тывая прак­ти­чес­кий опыт Алек­сея, ум­но­жен­ный на ком­пе­тен­ции и ква­лифи­кацию луч­ших спе­ци­алис­тов ГК «Фар­мконтракт» в об­ласти про­ек­ти­рова­ния, стро­итель­ства и тех­но­логи­чес­ко­го ос­на­щения фарм­пред­при­ятий «под ключ», мы смо­жем вы­вес­ти на но­вый, бо­лее вы­сокий уро­вень ка­чес­тво ра­бот и спектр ус­луг ком­па­нии», — про­ком­менти­ровал наз­на­чение но­вого ви­це-пре­зиден­та по раз­ви­тию пре­зидент ГК «Фар­мконтракт» Сер­гей Бы­ков­ский.

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