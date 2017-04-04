Алексей Илатовский из «УНИКА Инжиниринг» стал вице-президентом по развитию ГК «Фармконтракт»

В апреле 2017 года к команде ведущего химико-фармацевтического холдинга России присоединился бывший руководитель отдела развития «УНИКА инжиниринг» Алексей Илатовский. В ГК «Фармконтракт» Алексей Анатольевич займет должность вице-президента и будет отвечать за развитие компании, прежде всего в таких направлениях, как проектирование, строительство и инжиниринг. Среди компетенций нового вице-президента по развитию также окажется работа с ключевыми клиентами холдинга по созданию производств «под ключ» и поиск новых поставщиков и партнеров в области конструкций чистых помещений и инженерного оборудования.
Трудовая деятельность Алексея Илатовского последние 7 лет была тесно связана с работой с фармпроизводителями, как в плане проектирования, так и строительства данного вида объектов. По отзывам предыдущего руководства, благодаря работе Алексея Илатовского «компания выполнила большое количество проектов и вошла в число ведущих инжиниринговых компаний России и стран СНГ».
«Учитывая практический опыт Алексея, умноженный на компетенции и квалификацию лучших специалистов ГК «Фармконтракт» в области проектирования, строительства и технологического оснащения фармпредприятий «под ключ», мы сможем вывести на новый, более высокий уровень качество работ и спектр услуг компании», — прокомментировал назначение нового вице-президента по развитию президент ГК «Фармконтракт» Сергей Быковский.