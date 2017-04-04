Владимир Городецкий высоко оценил темпы развития наукограда Кольцово

Владимир Городецкий отметил, что основной целью поездки было посещение предприятий-точек роста новосибирской экономики, связанных с развитием Биотехнопарка. «У предприятий, связанных с центром вирусологии и биотехнологий «Вектор», видны хорошие перспективы развития. Оба проекта входят в программу реиндустриализации новосибирской экономики как базовые точки роста. Проекты конкурентоспособны как на российском рынке, так и за пределами нашей страны, успешно работают на импортозамещение», – подчеркнул Губернатор.Кроме того, Владимир Городецкий отметил, что непосредственно наукоград Кольцово являет собой пример успешных инновационных управленческих решений в сфере градостроительной политики. «Ни один из строящихся объектов не входит в противоречие с другими, с мнением жителей, потому что все преобразования проводятся в режиме постоянного системного диалога между руководством наукограда и населением». Отмечая хорошие темпы строительства жилья, Губернатор напомнил, что в наукограде в число строящихся объектов, готовящихся к открытию, входят жилой микрорайон «Спектр», многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг, большой торгово-развлекательный центр.

В развитии наукограда, подчеркнул Владимир Городецкий, сегодня видно много интересных наукоёмких идей, но необходимо разрабатывать и новые точки роста. Губернатор напомнил, что новые точки роста – это рабочие места с достойной зарплатой и социальным обеспечением, которые дают жителям уверенность в будущем.

В завершение совещания Владимир Городецкий вручил представителям коллектива АО «Вектор-Бест» Почётные грамоты Губернатора Новосибирской области в связи с 25-летием компании.

Для справки

АО «Вектор-БиАльгам» – биотехнологическая компания, специализирующаяся на производстве фармацевтических иммунобиологических препаратов и пробиотической продукции. «Вектор-БиАльгам» является единственным российским производителем вакцины по профилактике гепатита А, не уступающей по эффективности ведущим мировым аналогам. В вакцине отсутствуют антибиотики и консерванты. Производство вакцины против гепатита А «АЛЬГАВАК® М» соответствует международному стандарту GMP. На сегодняшний день на предприятии трудятся 208 человек, средняя заработная плата составляет 41 тыс. рублей.

АО «Вектор-Бест» входит в число крупнейших российских производителей наборов реагентов для диагностики заболеваний человека методами иммуноферментного анализа, полимеразной цепной реакции в режиме реального времени и клинической биохимии. Компания выпускает более 600 наименований продукции, в том числе для диагностики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, урогенитальных, герпесвирусных и природно-очаговых инфекций, гельминтозов, туберкулеза, анемии, желудочно-кишечных и сердечно-сосудистых заболеваний. В составе компании – современная производственная база и более 20 научно-исследовательских лабораторий. На предприятии работает 844 сотрудника, средняя заработная плата в компании составляет свыше 60 тыс. рублей.

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