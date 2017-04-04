Калужский фармкластер приобрел нового партнера

4 апреля в рамках международного форума «Фармэволюция-2017» состоялось торжественное подписание соглашения о стратегическом партнерстве между Калужским фармацевтическим кластером и ведущим химико-фармацевтическим холдингом России ГК «Фармконтракт».

Калужский фармацевтический кластер за годы своего существования показал серьезный инновационно-исследовательский и индустриальный потенциал фармкомпаний-членов кластера. На сегодняшний день кластер насчитывает 63 предприятия и организации, 38 малых инновационных и проектных компаний. Среди них фармацевтические заводы крупнейших глобальных компаний «АстраЗенека», «НовоНордиск», «ШТАДА СиАйЭс», «БерлинХеми/Менарини», крупные и средние российские фармкомпании «НИАРМЕДИК ПЛЮС», «Мир-Фарм», «ФармВИЛАР», «БИОН», «Обнинская химико-фармацевтическая компания» «ФАРМ-СИНТЕЗ» и «Сфера-Фарм», «ФармВИЛАР», а также ведущие государственные научные центры России в области разработки, производства и применения радиофармпрепаратов (ГНЦ РФ-ФЭИ им. А.И. Лейпунского, НИФХИ им. Л.Я. Карпова; всемирно известный центр ядерной медицины — Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба). Деятельность предприятий Калужского фармацевтического кластера отмечена бронзовым сертификатом Cluster Excellence, подтверждающим соответствие результатов их деятельности ведущим мировым практикам по группе «Health and medical science».

В свою очередь, ГК «Фармконтракт» первой на рынке применила систему «одного окна» с целью содействия модернизации и ускорению развития отечественной фармпромышленности, консолидировав в структуре одного исполнителя (генерального подрядчика) высококвалифицированные команды, способные оказать содействие в подготовке ТЭО, разработать проектную документацию и построить фармзавод от отдела входного контроля до складских комплексов, удовлетворяющий стандартам GMP, сформировать ТКП, которое будет содержать детализи­рованное описание решения с учетом особенностей технологии производства, помещений (класс чисто­ты, инженерные коммуникации) и будущих произ­водственных мощностей, задач по объему выпускае­мой продукции, её объёмов и требований к качеству. Именно в соответствии с этим ТКП и будет проведено в последующем оснащение фармкомплекса с пуско-наладкой установленных производственных линий и валидационных работ. Во многом такое развитие субъектов национального рынка и подтолкнуло их к совместному сотрудничеству.

В рамках подписанного соглашения предусмотрено партнерство в широком диапазоне форматов в области научного развития отрасли и конкретных направлений, на которых специализируются компании, входящие в фармкластер. Помимо этого, предполагается и совместное участие в разработке, создании и обеспечении инновационных, прежде всего, импортозамещающих технологий производства для фармацевтической, химической и биотехнологической отраслях путем инвестиционных, научно-исследовательских и индустриальных работ, программ и специальных проектов. Партнерство рассчитано на пятилетний период с возможностью дальнейшего продления. Более того, такое партнерство позволяет компаниям-членам фармкластера рассчитывать на особые условия, дополнительные преференции и, конечно же, дисконтные программы в части поставок высокотехнологичного оборудования, проработки и оснащения производственных линий фармпредприятий Калужской области.

Напомним, что стратегические соглашения, предусматривающие совместное участие в подготовке технико-экономических обоснований и бизнес-планов, на основе которых в последующем проводятся инвестиционные и НИР и НИОКР, необходимые для анализа и оценки степени рискованности капиталовложений, а также полная подготовка проектной, технологической и иной сопутствующей документации по созданию фармпредприятия по стандартам GMP, для ГК «Фармконтракт» явление не новое. Подобные соглашения заключены с Корпорацией развития Московской области, администрацией Томской области, рядом экспертных организаций и крупнейших отраслевых вузов страны. То же можно сказать и про Калужский фармацевтический кластер. В декабре 2016 года было заключено Соглашение между Минэкономразвития России и Правительством Калужской области о поддержке развития инновационного территориального кластера «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина» Калужской области.

По материалам Пресс-службы ГК «Фармконтракт»

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