Новый антибиотик тетрациклинового ряда успешно прошел клинические исследования

Экспериментальный антибиотик разработки компании Paratek Pharmaceuticals успешно прошел клинические исследования III фазы. В рамках клинических исследований проводилось сравнение безопасности и эффективности экспериментального препарата омадациклина (omadacycline) и моксифлоксацина в терапии внебольничной бактериальной пневмонии.

В клинических исследованиях приняли участие 774 пациента. Показатель раннего клинического ответа в группе омадациклина составил 81,1%, а в группе моксифлоксацина – 82,7%. В целом терапия хорошо переносилась пациентами и была безопасна.

В компании заявили, что результаты КИ удовлетворяют требованиям регуляторных органов, поэтому заявка на регистрацию нового антибиотика будет подана в FDA в начале 2018 года, а в ЕМА во второй половине будущего года.

Омадациклин является антибиотиком широкого спектра действия тетрациклинового ряда. Препарат предназначен для применения один раз в день перорально или внутривенно.

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