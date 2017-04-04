Около 20 российских лекарственных препаратов выйдут на рынок в текущем году

В 2017 г. завершатся около 20 проектов по организации производства лекарственных препаратов, выполненных в рамках программы «Фарма-2020». Об этом рассказала директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольга Колотилова на открытии III международного форума «Фармэволюция» .

За время действия программы «Фармы-2020» было организовано производства 44 лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП, из них 24 МНН – в 2016 г.

«Еженедельно у нас проходят совместные совещания с Минздравом, где мы обсуждаем регистрацию лекарственных препаратов, разработанным в рамках “Фармы-2020”. Там выясняются все вопросы, которые возникают у сторон, в том числе у фармкомпаний, в процессе регистрации», — добавила Ольга Колотилова.

Она напомнила, что в России сейчас производится 76,8% препаратов из перечня ЖНВЛП. Она отметила растущий интерес участников российского рынка к производству фармацевтических субстанций, в том числе есть проекты по организации производства крупнотоннажных субстанций.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»