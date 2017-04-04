Новосибирская область выделит 32 млн рублей на закупку лекарств от ВИЧ

В ожидании запоздавших централизованных поставок правительство Новосибирской области направит 31,5 млн рублей на закупку антиретровирусных (АРВ) препаратов, чтобы своевременно обеспечить ими ВИЧ-инфицированных граждан региона, сообщили в пресс-службе правительства.

По данным регионального СПИД-центра, запасов АРВ-препаратов должно хватить до конца апреля. Однако, хотя Минздрав уже завершил централизованные закупки, до сих пор неясно, какое количество будет поставлено в регион. Опасаясь, что лекарств может не хватить, региональные власти решили выделить дополнительные средства на их закупку.

«Должно хватить, до 1 мая ждем поставок из федеральных закупок, аукционы прошли, просто еще по регионам не распределили», – сообщил ТАСС главный врач «Центр СПИД» Юрий Соколов.

По словам заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Натальи Пьяновой, заболеваемость ВИЧ-инфекцией составляет 140 случаев на 100 тысяч населения. За 2016 год в Новосибирской области зарегистрировано около 4 тысяч новых случаев ВИЧ-инфицирования граждан. За последние три года число лиц, стоящих на диспансерном учете, выросло на 6 тысяч, число граждан, получающих антиретровирусную терапию, – на 2,5 тысячи.

На 1 января 2017 года зарегистрировано 32 989 случаев ВИЧ-инфицирования, что составляет 1% от всех жителей области. По данным регионального СПИД-центра, стоимость годового курса для одного пациента составляет от 100 до 400 тысяч рублей в зависимости от схемы лечения и сопутствующих заболеваний.

Ранее сообщалось, что в списке получателей антиретровирусных препаратов, с 2017 года централизованно закупаемых Министерством здравоохранения, отсутствовал Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом, обслуживающий около 1 тысячи ВИЧ-инфицированных. В результате пациентам центра пришлось обратиться с открытым письмом к вице-премьеру РФ Ольге Голодец и министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой закупить и поставить в центр антиретровирусные (АРВ) препараты, чтобы не остаться без необходимых лекарств.

С января 2017 года Минздрав перешел на централизованные закупки АРВ-препаратов. Всего на закупку лекарств от ВИЧ в 2017 году было выделено 15 млрд рублей. По словам заместителя министра здравоохранения Сергея Краевого, недостатка в лекарственной терапии в стране не будет.

Источник: Правительство Новосибирской области

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