Строительство завода по производству твердых лекарственных средств началось в Серпуховском районе

Извещение о начале строительства завода по производству твердых лекарственных форм в г.п. Оболенск г.о. Серпухов поступило в Главное правление государственного строительного надзора через региональный портал госуслуг, — сообщил начальник Главгосстройнадзора Руслан Тагиев.

Производственный комплекс общей площадью 13070 квадратных метров будет включать несколько подразделений: основной производственный участок, отдел инновационных технологий, производственную лабораторию, склад высокостеллажного хранения, участок водоподготовки. Площадь административно-лабораторного корпуса составит 5917 квадратных метров.

В производственных помещениях будут установлены три линии получения гранулята, а также помещения для таблетирования, наполнения капсул, покрытия таблеток, первичной и вторичной упаковки таблеток, капсул и порошков.

На прилегающей территории обустроят парковочное пространство, высадят деревья и кустарники.

Объект возводится за счет средств инвестора. Застройщиком выступает АО «ФП «Оболенское». Генподрядчик – ООО «Спецмонтажстрой»

Строительство планирует завершить в 1 квартале 2019 года. После ввода в эксплуатацию будет создано 350 рабочих мест.

ИСТОЧНИК:ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

gmpnews