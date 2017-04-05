Roche выводит на российский рынок Перьету

Швейцарская фармкомпания Roche объявила, что выводит на российский рынок свой оригинальный препарат Перьета (пертузумаб). До сих пор Перьета была доступна российским пациенткам с раком груди только в наборе с Герцептином (трастузумаб) — эту комбинацию компания Roche зарегистрировала в России как отдельный препарат Бейодайм, за что не раз подвергалась критике. Производство Перьеты планируется локализовать на заводе «Р-Фарм».

Фармпроизводитель Roche и российский фармдистрибьютор «Р-Фарм» будут продавать в России онкопрепарат пертузумаб под брендом Перьета, говорится в совместном сообщении компаний. Кроме этого, производитель и дистрибьютор планируют локализовать все стадии производства Перьеты на заводе «Ортат», принадлежащем «Р-Фарму». Сроки реализации проекта к моменту выхода публикации уточнить не удалось.

Пертузумаб – это один из самых дорогостоящих онкопрепаратов (около 300 тыс. рублей за упаковку), предназначенный для терапии пациенток с HER2-положительным (HER2+) раком молочной железы. В России он продается уже два года, но до сих пор был доступен только в комплекте с другим онкопрепаратом – Герцептином (трастузумаб) под брендом Бейодайм (трастузумаб+пертузумаб). При этом на мировом рынке Перьета доступна отдельно от трастузумаба.

В сообщении компаний отмечается, что в России продолжаются дискуссии о регистрации препаратов в виде набора, поэтому продажа их по отдельности улучшит доступ пациенток к терапии.

Против регистрации набора Бейодайм, в частности, протестовал российский производитель онкопрепаратов «Биокад». Не сумев отменить регистрацию в суде, компания стала бороться с его покупателями. Например, Крымское УФАС по жалобе «Биокада» отменило итоги конкурса на поставку Бейодайма для нужд Севастопольского онкологического диспансера.

Комплект Бейодайм помогал Roche защитить рынок Герцептина (трастузумаба), который потерял патентную защиту и, вслед за этим, значительную долю продаж. В 2016 году этот онкоблокбастер уступил долю рынка более дешевому аналогу Гертикад от «Биокада». В 2016 году продажи Герцептина упали на 50% до 2,7 млрд рублей, а продажи Гертикада в первый год на рынке достигли 3,5 млрд рублей. Продажи Бейодайма на рынке госзакупок в 2015-2016 годах превысили 800 млн рублей по данным Headway Company.

АО «Р-Фарм» – российская фармацевтическая компания. Владельцем 100% акций компании является Алексей Репик. Основные направления деятельности – производство лекарств и биопрепаратов, исследования и разработка новых препаратов и технологий, поставки на российский рынок лекарственных средств иностранных производителей. «Р-Фарм» вошел в рейтинг 200 крупнейших частных компаний страны по итогам 2015 года, составленный Forbes. Фармкомпания, чья выручка за 2015 год увеличилась на 6,5 млрд рублей и достигла показателя в 68,7 млрд рублей, заняла в нем 103-ю позицию.

Roche – швейцарская фармацевтическая компания, основанная в 1896 году. Roche специализируется на производстве препаратов в области вирусологии, онкологии, трансплантологии и ревматологии. Количество сотрудников компании превышает 85 тысяч человек. Объем продаж компании в 2015 году составил $48,5 млрд, а чистая прибыль – $9 млрд.

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