Мошенники заработали на продаже фальшивых лекарств 14 млн рублей

Сотрудники ГУ МВД России по Саратовской области пресекли деятельность преступной группировки, которая под видом «высокоэффективных» дорогостоящих лекарств продавала биологически активные добавки (БАДы), сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ущерб от действий аферистов составил более 14 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, мошенники принимали заказы по телефонам, представляясь медицинскими работниками, профессорами, докторами наук и ведущими специалистами известных клиник. Они убеждали потенциальных жертв, что «препараты» вылечат все их недуги. Кроме того, реклама «чудодейственных таблеток» размещалась в СМИ.

По состоянию на 4 апреля 2017 года от действий мошенников пострадал 371 человек из Саратовской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Орловской областей, Краснодарского и Ставропольского краев. Размер причиненного ущерба в общей сумме составил более 14 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Для рекламы контрафактных препаратов мошенники часто используют имена известных врачей. Как показало расследование Vademecum, порой для этого довольно изощренно подделываются фото- и видеоматериалы настоящих пресс-конференций и выступлений именитых специалистов. При этом нарушается множество норм законов, причем компетентные органы не спешат реагировать на обращения возмущенных докторов – по мнению правоохранителей, в стране есть проблемы поважнее.

Источник: ГУ МВД России по Саратовской области

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