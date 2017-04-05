Минпромторг расширит субсидирование производителей детских лекарств

Министерство промышленности и торговли РФ разработало проект изменений в постановление, определяющее правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским фармпроизводителям в рамках государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 – 2020 годы». В частности, предусмотрено расширение субсидирования проектов по организации производства лекарственных препаратов для применения в педиатрии.

«Субсидирование проектов по организации производства лекарственных препаратов для применения в педиатрии позволит поддержать отечественных производителей лекарственных средств, которые планируют расширить перечень выпускаемых лекарственных средств или организовать производство новых лекарственных средств», — говорится в пояснительной записке к документу.

Изменения в постановление подготовлены по итогам совещания у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева от 12 декабря 2016 г.

В ноябре 2016 года Минпромторг предложил внести изменения в постановление «Третий лишний», согласно которым при госзакупках лекарств предпочтение будет отдаваться поставщикам тех лекарств, производство которых проходит в России на всех стадиях технологического процесса, включая синтез молекулы активной фармацевтической субстанции. Если на аукцион будет подана как минимум одна заявка, удовлетворяющая этому требованию, то все остальные предложения должны быть отклонены. Заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович поручил профильным ведомствам до 12 апреля доработать механизм реализации так называемой трехступенчатой системы закупок лекарственных средств, которая должна дать дополнительные преимущества отечественным фармпроизводителям, работающим по принципу полного цикла производства, включая синтез фармсубстанции.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

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