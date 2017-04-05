Компания «Фармамед.РФ» инвестирует в расширение производства

Российский производитель лекарственных препаратов, БАД и фармсубстанций «Фармамед.РФ» вложит 300 млн рублей в расширение производства, сообщает РБК.

Как рассказала РБК Петербург гендиректор компании «Грандлэнд», связанной с «Фармамед.РФ» Светлана Котова, будущее производство разместится на площади 3 тыс. кв. м, где планируется построить административно-производственные здания и складские помещения.

По ее словам, инвестиции в строительство составят около 150 млн рублей. Как уточнил гендиректор «Фармамед.РФ» Андрей Гомжин, оборудование обойдется компании также в 150 млн рублей. На новой производственной площадке будет налажен выпуск фармсубстанций.

Месяц назад о планах расширения производства также заявило АО «Активный компонент». На приобретение, реконструкцию и предварительное проектирование предприятие планирует потратить около 2 млрд рублей. Около 70% инвестируемой суммы «Активный компонент» привлечет из внешних источников. В результате, по мнению главы предприятия, запуск нового завода позволит компании увеличить мощности как минимум втрое. На сегодняшний день «Активный компонент» выпускает порядка 35-40 тонн продукции в год. Старт производства намечен на 2019-2020 год.

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