Sanofi заплатит $19,8 млн за завышение цен на лекарства в США

Французская фармкомпания Sanofi выплатит $19,8 млн в рамках урегулирования обвинений Управления по делам бывших военнослужащих в завышении стоимости препаратов.

Sanofi, говорится в сообщении на официальном сайте Министерства юстиции США, завысила стоимость лекарств в двух контрактах, исполнявшихся с 2002 по 2011 год.

Согласно Закону о лечении бывших военнослужащих, производители лекарств не имеют права продавать Управлению по делам бывших военнослужащих препараты, стоимость которых компенсируется в рамках лекарственного страхования, по цене, превышающей зарегистрированную (предельная государственная цена). Sanofi, по словам представителя компании, завысила стоимость лекарств в результате ошибки в расчетах.

«Важно, чтобы фармацевтические компании обеспечивали полной, точной и актуальной информацией о ценах на свои препараты. Министерство юстиции гарантирует, что фармкомпании будут следовать правилам ценообразования при поставках медикаментов правительству», – заявил и. о. помощника генерального прокурора гражданского отдела Министерства юстиции Чед A. Ридлер.

Власти США с 2015 года активно борются с завышением стоимости препаратов. Обеспечить снижение цен на лекарства во время своей предвыборной кампании обещал и президент США Дональд Трамп.

Sanofi – французская фармацевтическая компания, основанная в 1973 году. Sanofi специализируется на производстве вакцин и ветеринарных препаратов. Продукция компании представлена в ста странах по всему миру. Количество сотрудников компании превышает 110 тысяч человек. Штат сотрудников российского подразделения насчитывает более 2 тысяч человек. Объем продаж Sanofi в 2016 году составил 33,8 млрд евро, а чистая прибыль – 4,7 млрд евро.

Источник: Минюст США

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