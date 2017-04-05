Walgreens открыла компанию по продаже дорогостоящих лекарств

Крупнейшая аптечная сеть США Walgreens Boots Alliance и оператор лекарственного страхования Prime Therapeutics создали компанию AllianceRx Walgreens Prime — объединенную аптечную сеть, которая будет специализироваться на продаже дорогостоящих препаратов, нуждающихся в особых условиях транспортировки и хранения.

AllianceRx Walgreens Prime стала первой компанией, основанной Walgreens и Prime в рамках стратегического партнерства, о котором впервые было объявлено в августе 2016 года.

Штаб-квартира компании разместится в Орландо (Флорида). Компания будет обеспечивать «ряд консолидированных услуг по заказу и доставке дорогостоящих рецептурных лекарств», — говорится в сообщении компании. Всего, согласно планам партнеров, в компании по всей стране будут работать 3 тысячи человек.

Принадлежащие Prime аптеки дорогостоящих препаратов в новой компании будут объединены в одну сеть с аналогичными аптеками Walgreens.

Сама Prime будет сотрудничать с клиентами AllianceRx Walgreens Prime в качестве оператора лекарственного страхования. Укрупнение бизнеса позволит добиться от фармкомпаний более выгодных цен на дорогостоящие оригинальные препараты, говорится в совместном пресс-релизе Prime и Walgreens.

Walgreens Boots Alliance – аптечная сеть, созданная в 2014 году путем слияния американской Walgreens и европейской Alliance Boots. Компания является одной из крупнейших оптовых и розничных сетей с 390 дистрибьюторскими центрами, откуда продукция попадает в более чем 230 тысяч аптек и учреждений в 20 странах мира. В 2014-2015 финансовом году выручка компании составила $103,4 млрд, прибыль – $4,22 млрд. Генеральный директор аптечной сети Стефано Пессина занял 69-ю позицию в рейтинге самых богатых предпринимателей мира, его состояние оценивается в $14 млрд.

Источник: Prime

vademec