ВятГУ и АО «АВВА РУС» объединили свои силы в научно-образовательной деятельности

5 апреля 2017 года в Вятском государственном университете состоялась пресс-конференция, посвященная подписанию соглашения о сотрудничестве между ВятГУ и фармацевтическим предприятием АО «АВВА РУС».

Целью совместной программы является содействие трудоустройству молодых специалистов в Кировской области, а также повышение престижа высшего образования в государственных ВУЗах российских регионов. Сотрудничество направлено на популяризацию биофармацевтики среди абитуриентов, студентов и выпускников ВУЗа и укрепление потенциала отрасли, а также на привлечение внимания к теме экологии среди молодежи в рамках 2017 года, который объявлен Годом Экологии в России.

«Фармацевтическая биотехнология является одним из приоритетных направлений развития университета. Для современного высшего образования чрезвычайно важным является взаимодействие ВУЗа с промышленными предприятиями, которые, с одной стороны, являются потребителями кадров, а с другой – заказчиками научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В этом ключе наличие такого партнёра, как АО «АВВА РУС» для нас — это уверенность в завтрашнем дне университета и региона. К тому же, наступает время подготовки к выбору профессии среди абитуриентов, и наша миссия объединить усилия вместе со СМИ и показать возможности и перспективы передовых предприятий региона. Мы заинтересованы в том, чтобы ребята не уезжали, а оставались работать на сильных и современных предприятиях, таких как АВВА РУС. Я сам был на производственной площадке АО «АВАА РУС» и был приятно удивлен высоклассным оборудованием, организацией и условиями труда», — отметил и.о. ректора ВятГУ Валентин Пугач.

Старт Экспериментальной научно-образовательной программы ВятГУ и АО «АВВА РУС» рассчитан на несколько лет и намечен на начало апреля 2017 года.

Основным направлением деятельности компании АО «АВВА РУС» и ВятГУ является разработка лекарственных препаратов с повышенным профилем безопасности. Исследования будут проводиться с привлечением лаборатории-обладателя европейского гранта, расположенной в Республике Кипр. Работы будут направлены на изучение микробиоты человека с применением современного метода исследования — секвенирование гена 16s рРНК.

Также в текущем году сотрудничество ВУЗа и АО «АВВА РУС» предусматривает проведение совместной работы по организации и реализации научно-образовательных проектов в перспективной междисциплинарной области биофармацевтики.

При поддержке АО «АВВА РУС» на протяжении года предусмотрена интеграция практикующих специалистов в учебный процесс ВятГУ и организация программы стажировок студентов ВУЗа на предприятии с возможностью последующего трудоустройства.

«Символично, что это Соглашение о сотрудничестве подписывается именно в Год Экологии. И АВВА РУС, как предприятие, которое колоссальное внимание уделяет экологии предложило ВУЗу провести конкурс студенческих работ на тему экологии «Экофармпрорыв». Задача конкурса – повысить уровень знаний студентов фармакологических специальностей в области совершенствования технологических процессов производства фармацевтических препаратов с целью снижения загрязнения окружающей среды. Ребята предложат интересные идеи и инициативы, например, как сделать систему очистки воздуха и воды еще лучше. Конкурс предполагает денежное вознаграждение. Студенты, представившие лучшие работы получат 20 000, 15 000 и 5 000 рублей за 1,2,3 место соответственно.», — подчеркнула Директор Кировского филиала АО «АВВА РУС» Ольга Гордиенко.

Также в рамках реализации программы стороны договорились о том, что ВятГУ станет опорной площадкой для проведения первого регионального конкурса студенческих и молодежных работ «ЭКОФАРМПРОРЫВ», реализуемого при поддержке АО «АВВА РУС». При этом для победителей конкурса будет предусмотрено материальное стимулирование.

«Особенностью образования в области биофармацевтики, которое получают студенты института биологии и биотехнологии, является формирование практических навыков в области разработки и производства биофармацевтических препаратов. Нашей целью в области подготовки кадров является выпуск специалиста, готового к работе на самых современных биофармацевтических производствах», — отметила директор института биологии и биотехнологии Екатерина Мартинсон.

«Это соглашение очередной реальный шаг в развитии взаимодействия высшей школы с биофармацевтической отраслью, и мы надеемся, что наше сотрудничество будет способствовать формированию нового поколения высокопрофессиональных кадров, которые не будут уезжать из региона в крупные города, а станут продолжателями производственных династий в Кирове», — отметил и.о. проректора по науке и инновациям ВятГУ Сергей Литвинец.

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