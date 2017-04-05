Бизнес потеряет 1,7 млрд руб. от запрета российских лекарств на Украине

Российские фармацевтические производители потеряют от 1,5 до 1,7 млрд руб. в 2017 году​, если Украина введет санкции на ​российские медикаменты, подсчитали по просьбе РБК в аналитической компании RNC Pharma.

Объем поставок лекарств на Украину без учета Донецкой и Луганской народных республик​ в 2016 году составил 2,1 млрд руб., отметили аналитики RNC Pharma. Украинский рынок является значимым для российских производителей и составляет 7,7% от общего объема отечественного экспорта лекарств.

С учетом нежелания украинских властей перерегистрировать российские лекарства, в 2017 году экспорт на Украину может составить 1,5-1,7 млрд руб., посчитали эксперты RNC Pharma. Лидер по поставкам на Украину — компания «Нижфарм» (входит в международный холдинг Stada) с 1,2 млрд руб. На втором месте компания «Полисан» с объемом 270 млн руб., а на третьем «Материя медика» с 160 млн руб.

Директор компании «Полисан» Евгений Кардаш подтвердил РБК наличие проблем ​у российских производителей на Украине. Он заметил, что за последние годы количество отечественных компаний, которые поставляют лекарства на этот рынок, уменьшилось. «Каждые два года Украина должна проводить проверку производства и на этом основании подтверждать сертификат GMP. Сейчас же украинские власти игнорируют российских производителей и просто не приезжают к ним на проверки. Из-за этого они не могут поставлять свою продукцию в страну», — пояснил Кардаш.

Еще одной проблемой украинского рынка является его стремительно уменьшающийся объем, рассказал РБК заместитель гендиректора фармацевтической компании STADA CIS Иван Глушков. Спрос на коммерческом рынке (когда лекарства покупает сам пациент, а не государство), на который ориентирована STADA, снизился. Причина — разделение страны и падение доходов населения. «Потребитель просто перестал покупать лекарственные препараты в тех объемах, в которых покупал ранее», — пояснил он.

Кардаш подчеркнул, что Украина все равно остается важным ​рынком для России. Отечественные производители в нем заинтересованы, также, как и украинский бизнес заинтересован в российском рынке, заметил он.

Российские поставки на рынок ДНР и ЛНР, наоборот, растут. В 2014 году в республики завезли медикаментов примерно на 7 млн руб., в 2015 году — уже на 2,7 млрд руб., а в 2016 — на 5,5 млрд руб. Республики оказались отрезанными от лекарств, которые поставляются международными компаниями на Украину, заметил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Российские компании поспешили занять освободившийся рынок. По мнению Беспалова, в 2017 году поставки составят 7-8 млрд руб.

Основные экспортеры в ДНР и ЛНР — российские дистрибьюторы «Нанофарм», «Интерлек» и «Биофарма». «Пока российские препараты попадают на эти рынки через дистрибьюторов. Производители не стремятся самостоятельно заниматься поставками в этот регион», — указал Беспалов. Поставки в ДНР и ЛНР могут компенсировать потери российского бизнеса из-за проблем с Украиной, резюмирует Беспалов.

rbc