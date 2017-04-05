К началу лета в ОЭЗ «Тольятти» запустят новое фармпредприятие Бизнес потеряет 1,7 млрд руб. от запрета российских лекарств на Украине » В Кыргызстане ратифицирован протокол о присоединении Республики Армения к Соглашению о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках ЕАЭС Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Протокола о присоединении Республики Армения к Соглашению о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года, подписанного 2 декабря 2015 года в городе Москва». Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 2 марта 2017 года. Основной целью Соглашения является укрепление здоровья населения государств-членов ЕАЭС путем обеспечения доступа к безопасным, эффективным и качественным лекарственным средствам. Соглашение устанавливает единые принципы и правила обращения лекарственных средств в рамках ЕАЭС. В соответствии с Соглашением государства-члены проводят скоординированную политику в сфере обращения лекарственных средств посредством: — принятия мер, необходимых для гармонизации национального законодательства государств-членов в сфере, обращения лекарственных средств; — принятия единых правил и требований регулирования обращения лекарственных средств; — обеспечения единства обязательных требований к безопасности, эффективности и качеству лекарственных средств на территориях государств-членов и их соблюдения; — обеспечения единых подходов к созданию системы обеспечения качества лекарственных средств; — гармонизации законодательства государств-членов в области контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств. Согласно положениям Протокола Республика Армения присоединяется к вышеуказанному Соглашению Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования. president.kg