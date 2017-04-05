К началу лета в ОЭЗ «Тольятти» запустят новое фармпредприятие

В конце марта 2017 года состоялся визит делегации Минэкономразвития России в особую экономическую зону «Тольятти». Представители департамента регионального развития приехали в Самарскую область, для того, чтобы познакомиться с результатами деятельности управляющей компании ОЭЗ за прошедший год, а также проверить исполнение условий Соглашения об управлении особой экономической зоной.

Экскурсию по территории первого и второго этапов провел генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Алексей Пахоменко, продемонстрировав достижения управляющей компании в части создания и эксплуатации инфраструктуры площадки.

«За последний год проделана большая работа по застройке территории второго этапа, освоение которого началось в начале 2015 года. К концу 2016 года практически все объекты были уже построены. В этом году мы завершаем работу по сдаче их в эксплуатацию, — рассказал Алексей Пахоменко. – Кроме того, начиная с прошлого года мы в полной мере взяли на себя исполнение большинства обязанностей по обслуживанию территории ОЭЗ и площадок резидентов с минимальным привлечением сторонних организаций. Фактически все работающие и строящиеся предприятия пользуются нашими услугами».

После осмотра площадки ОЭЗ представители московской делегации посетили строящийся завод по производству лекарственных препаратов «ОЗОН ФАРМ», запуск которого запланирован уже на конец мая этого года. В настоящее время здесь завершаются пусконаладочные работы. «ОЗОН ФАРМ» станет седьмым заводом, работающим в ОЭЗ «Тольятти».

По результатам визита представители Минэкономразвития России положительно отметили динамику ОЭЗ «Тольятти».

«Особая экономическая зона «Тольятти» всегда показывала высокие результаты своей деятельности, а в последние годы она уверенно удерживается в пятерке лидирующих проектов страны. Сегодняшний визит стал еще одним доказательством того, что бюджетные средства были использованы эффективно и приносят хорошие результаты для экономики Самарской области и России в целом, — сказала заместитель директора департамента Эльмира Ахмеева. – Я не первый раз посещаю эту площадку и наблюдаю за динамикой проекта постоянно. И могу сказать, что с учетом имеющейся поддержки, ОЭЗ «Тольятти» ждет большое будущее».

Объем осуществленных инвестиций резидентов особой экономической зоны «Тольятти» продолжает расти. За два месяца 2017 года он увеличился еще на 300 млн рублей и достиг почти 9 млрд рублей с начала развития проекта. Таким образом, на сегодняшний день компаниями вложено уже порядка 40% от общей суммы заявленных средств. Напомним, она составляет 22,7 млрд рублей.

«Инвестиции резидентов в ОЭЗ «Тольятти» растут с каждым годом. Только за 2016 год ими профинансировано работ на 1,6 млрд рублей. И это основная задача нашего проекта – привлекать частные средства на развитие экономики региона и страны, – рассказал Алексей Пахоменко. – Мы ожидаем, что к концу 2017 года выйдем на объем осуществленных инвестиций в 10,7 млрд рублей накопительным итогом. Прирост по отношению к 2016 году должен составить еще почти 2 млрд рублей».

ИСТОЧНИК:ПРЕСС-СЛУЖБА ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ»

gmpnews