Правительство РФ выделило фармотрасли дополнительно 16,1 млрд рублей

Дмитрий Медведев подписал Постановление от 31 марта 2017 года №368, которым вносятся изменения в Государственную программу «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы.

Программа утверждена постановлением Правительства от 15 апреля 2014 года №305. В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительством России параметры финансирования государственной программы приводятся в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и на плановый период.

Действие нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации о такой корректировке в 2015 и 2016 годах было приостановлено (государственные программы в эти годы в части приведения в соответствие с бюджетом не корректировались).

Подписанным постановлением параметры финансирования государственной программы приведены в соответствие с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Объём бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы увеличен на 16,1 млрд рублей (с 92,2 млрд рублей до 108,3 млрд рублей).

Кроме того, из госпрограммы исключена подпрограмма «Совершенствование государственного регулирования в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий». Основные мероприятия по совершенствованию регулирования в этой сфере включены в подпрограммы по развитию производства лекарственных средств и медицинских изделий.

ИСТОЧНИК:ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

gmpnews