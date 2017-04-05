FDA предупреждает об отзыве с фармацевтического рынка США 13 серий шприц-ручек EpiPen и EpiPen Jr

Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) предупреждает о добровольном отзыве с рынка по инициативе производителя шприц-ручек EpiPen и EpiPen Jr, содержащих эпинефрин и предназначенных для экстренного лечения тяжелых аллергических реакций (Прим. ред.: В Украине данные препараты зарегистрированы как Эпипен (раствор для инъекций по 2 мл (0,3 мг/доза) в предварительно наполненной ручке № 1) и Эпипен юниор (раствор для инъекций по 2 мл (0,15 мг/доза) в предварительно наполненной ручке № 1)). Отзыв с рынка осуществляется из-за возможного содержания дефектных деталей в составе инъекционного устройства, что может привести к поломке последнего. Производителем данной продукции является компания «Meridian Medical Technologies», дистрибьютором — «Mylan».
В то время как количество зарегистрированных отказов от данной продукции невелико, продукты EpiPen и EpiPen Jr, устройства которых потенциально могут содержать дефектные части, отзывают из-за возможной угрозы для жизни пациентов при неэффективном купировании тяжелой аллергической реакции. Отзыв с рынка распространяется на шприц-ручки EpiPen и EpiPen Jr 13 серий, распространенных в период с 17 декабря 2015 г. по 1 июля 2016 г. (таблица). Добровольный отзыв с рынка инициируется в США, а также будет распространяться на рынки сбыта в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. Потребители, которые приобрели данные шприц-ручки других партий, не подпадающих под отзыв, не нуждаются в замене устройств и могут использовать их до окончания срока годности.
|Таблица
|Серии шприц-ручек EpiPen и EpiPen Jr, которые подлежат добровольному отзыву с фармацевтического рынка США
|Продукт/дозировка
|Национальный код препарата
|Номер серии
|Срок годности
|EpiPen Jr 2-Pak® автоинжектор, 0,15 мг
|49502-501-02
|5GN767
|Апрель 2017 г.
|EpiPen Jr 2-Pak® автоинжектор, 0,15 мг
|49502-501-02
|5GN773
|Апрель 2017 г.
|EpiPen 2-Pak® автоинжектор, 0,3 мг
|49502-500-02
|5GM631
|Апрель 2017 г.
|EpiPen 2-Pak® автоинжектор, 0,3 мг
|49502-500-02
|5GM640
|Май 2017 г.
|EpiPen Jr 2-Pak® автоинжектор, 0,15 мг
|49502-501-02
|6GN215
|Сентябрь 2017 г.
|EpiPen 2-Pak® автоинжектор, 0,3 мг
|49502-500-02
|6GM082
|Сентябрь 2017 г.
|EpiPen 2-Pak® автоинжектор, 0,3 мг
|49502-500-02
|6GM072
|Сентябрь 2017 г.
|EpiPen 2-Pak® автоинжектор, 0,3 мг
|49502-500-02
|6GM081
|Сентябрь 2017 г.
|EpiPen 2-Pak® автоинжектор, 0,3 мг
|49502-500-02
|6GM088
|Октябрь 2017 г.
|EpiPen 2-Pak® автоинжектор, 0,3 мг
|49502-500-02
|6GM199
|Октябрь 2017 г.
|EpiPen 2-Pak® автоинжектор, 0,3 мг
|49502-500-02
|6GM091
|Октябрь 2017 г.
|EpiPen 2-Pak® автоинжектор, 0,3 мг
|49502-500-02
|6GM198
|Октябрь 2017 г.
|EpiPen 2-Pak® автоинжектор, 0,3 мг
|49502-500-02
|6GM087
|Октябрь 2017 г.
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