Калужские фармацевты запросились за границу

Руководство Калужского фармацевтического кластера ожидает от государства поддержки для выхода продукции предприятий кластера на внешние рынки. Об этом заявил 4 марта на площадке III Международного форума «Фармэволюция» в Калуге председатель правления кластера Иван Глушков.

Необходимость такой поддержки Глушков объяснил невозможностью для фармпредприятий региона развиваться при ориентации только на российский рынок.

— Компании, которые открывались как ответ на определенный набор мер, установленных государством, инвестировали в первую очередь в сохранение тех долей рынка, которые у них уже были, — пояснил Глушков. — Уровень потребления лекарство в России относительно низок — в три раза меньше, чем в Германии и в два раза меньше, чем в Польше.

Поэтому, отметил Иван Глушков, организаторы российской фармацевтической отрасли ждут активных совместных с государством действий для открытия новых географических рынков, как гарантии для развития фармпроизводства в стране. В первую очередь, считает он, это рынки стран ЕАЭС и Восточной Европы.

Глушкова поддержал председатель правления Союза фармацевтических и биомедицинских кластеров России Захар Голант. Безусловно локальный рынок, считает Голант, «является основным и главным элементом поддержки, который должен обеспечивать базовое существование фармпроизводства».

— Между тем, емкость современного фармацевтического производства такова, что любой современный завод может обеспечить не только потребности одной страны, но он может поддерживать и макрорегионы вплоть до того, что на отдельных производствах возможно обеспечение всей мировой потребность по отдельным наименованиям, — подчеркнул председатель правления Союза фармкластеров.

Как отметил в ходе пленарного заседания губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, фармотрасль, в том числе и в Калужской области, является сейчас драйвером экономики.

— В 2016 мы получили 37 процентов роста объемов производства. Объединение усилий фармкомпаний в рамках кластера может дать удивительные результаты. Через пять лет мы будем иметь 10-12 процентов доли в общем объеме производства, — заявил губернатор.

Владимир Петров

rg