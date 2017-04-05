«Мерк» и «Фармконтракт» – новые партнеры Калужского фармацевтического кластера

4 апреля в Калуге в рамках III международного форума по развитию фармацевтической отрасли в России «ФармЭволюция» состоялось подписание двух соглашений о сотрудничестве – между «Калужским фармацевтическим кластером» и научно-технологической компанией «Мерк»; между «Калужским фармацевтическим кластером» и ведущим химико-фармацевтическим холдингом России ГК «Фармконтракт».

Сотрудничество с «Мерк», научно-технологической компанией в области здравоохранения, «лайф сайнс» (Life Sciences) и высокотехнологичных материалов, предполагает активное взаимодействие по развитию «лайф сайнс» технологий в калужском регионе. Определены приоритетные направления сотрудничества – создание совместных инфраструктурных проектов, обучающих лабораторий и центров компетенций; создание партнерских проектов с компаниями-участниками Калужского фармацевтического кластера (КФК) на основе современных технологических решений «Мерк»; реализация проектов в научно-исследовательской деятельности.

«Мы уже активно работаем с компанией «Мерк» по целому ряду научно-образовательных проектов, поэтому подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве стало для нас логичным последовательным шагом в развитии партнерских взаимоотношений и знаковым событием для региона. К 2020 году калужский фармкластер планирует войти в тройку лидеров в сфере Life Science. Уверена, что данное партнерство откроет для нас новые инфраструктурные и образовательные возможности, которыми обладает одна из ведущих научно-технологических компаний в данной области», – прокомментировала Ирина Новикова, исполнительный директор НП «Калужский фармацевтический кластер».

«Мы видим частью своей миссии развитие и поддержку научно-технологических партнерств в России. Уверен, что тесная кооперация и синергия усилий с таким сильным региональным игроком, как калужский фармкластер, откроет для нас новые возможности для стабильного трансфера технологий и обеспечит российским специалистам доступ к передовым разработкам нашей компании», – отметил Юрген Кениг, президент и генеральный директор «Мерк» в России и СНГ.

Активное сотрудничество «Мерк» и Калужского фармацевтического кластера началось еще в 2016 году с организации образовательных семинаров на площадке ИАТЭ НИЯУ «МИФИ».

«Мы уже приступили к реализации образовательных и обучающих программ на базе ключевого центра научно-образовательной компетенции в регионе – МИФИ, который призван содействовать формированию кадрового потенциала для калужского кластера и региона в целом. В настоящее время экспертами «Мерк» разрабатывается учебная программа отдельного курса по современным методам исследований в области «лайф сайнс», выпускники которой смогут получить специальные сертификаты компании «Мерк»», – отметил Хайнц Шмидт, директор «лайф сайнс» подразделения «Мерк» в России и СНГ.

Другой стратегический документ для Калужского фармкластера (КФК) – соглашение о сотрудничестве с компанией «Фармконтракт», ведущим химико-фармацевтическим холдингом России. В рамках соглашения стороны договариваются о развитии взаимодействия в научной сфере, в разработке, создании и обеспечении инновационных и импортозамещающих технологий производства в фармацевтической, химической, биотехнологической отраслях. «Фармконтракт» предоставляет «под ключ» весь перечень услуг от идеи проектных, строительно-монтажных работ до ввода объекта в эксплуатацию с проведением квалификационных работ и тестовых испытаний установленных технологических линий для производства российских лекарственных средств различных форм. Партнерство позволяет компаниям-членам регионального фармкластера рассчитывать на особые условия, дополнительные преференции и дисконтные программы в части поставок высокотехнологичного оборудования, проработки и оснащения производственных линий фармпредприятий Калужской области.

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