В перечень самых востребованных молекул вошел мельдоний

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям провела анализ наиболее популярных молекул, использовавшихся в клинических исследованиях дженериков в 2016 году.

Согласно исследованию АОКИ, лидерство принадлежит метморфину – всего было одобрено 13 исследований препаратов на его основе (4 иностранных и 9 отечественных). На втором месте – гидрохлортиазид (отдельно и в комбинации) с 12 исследованиями (в основном их проводили иностранные спонсоры), третье и четвертое места поделили телмисартан (отдельно и в комбинации) и этинилэстрадиол в разных комбинациях – по 10 исследований.

Вместе с тем аналитики отмечают: «Забавное открытие, сделанное в ходе анализа, касается еще одного вещества, не встречавшегося нам в клинических исследованиях прошлых лет. Неожиданно в перечень востребованных молекул сразу с пятью исследованиями (одно – турецкого спонсора и четыре – отечественных) попал мельдоний. Воистину удивительно, насколько международный допинговый скандал в данном случае сработал на фармацевтический маркетинг. Веществом, изобретенным в середине 1970-х годов, вдруг заинтересовалась современная фармпромышленность. С другой стороны, как не проявлять интерес, если, например, осенью прошлого года Минздрав Татарстана объявил конкурс на закупку мельдония почти на 1 млн рублей. Если препарат пользуется таким спросом, почему бы его не производить?» — задается вопросом АОКИ.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»