GlaxoSmithKline отзывает около 600 тыс. ингаляторов Ventolin в США

Британский фармпроизводитель GlaxoSmithKline принял решение отозвать более 593 тыс. противоастматических ингаляторов Ventolin из аптек и медицинских учреждений США, пишет Reuters.

Сообщается, что в данных ингаляторах был обнаружен дефект, из-за которого дозировка лекарственного средства в ингаляторе является меньшей, чем заявлено фармпроизводителем.

Компания отзывает три партии Ventolin HFA 200D, которые были произведены на заводе GSK в Зебулоне, США.

Данный дефект не несет опасности для жизни и здоровья пациентов, поэтому компания не заявляет о необходимости возвращать лекарственное средство.

Представители GSK сообщили о том, что фармкомпания работает над выявлением причин проблемы. Завод в Зебулоне продолжает производить лекарственное средство.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»