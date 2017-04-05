Средний срок работы медпредставителей в одной компании снижается

По наблюдениям рекрутеров, средний срок работы медицинского представителя в одной компании сокращается, сейчас он составляет примерно один – два года.

«Причины столь активной ротации кадров кроются в высокой мобильности молодого поколения, нацеленностью специалистов на быстрый карьерный рост. Кроме того, отмечается высокий спрос на медпредставителей — предложений на рынке много, — отмечает управляющий партнер компании Globalpas Наталья Леонтьева.

По словам эксперта, для многих соискателей смена работы — это еще и способ увеличить зарплату. Переход в другую компанию способствует повышению зарплаты примерно на 20%.

Важным критерием при выборе кандидатом нового места работы является нематериальная мотивация: постоянные тренинги и обучающие программы, причастность к компании с мировым именем, производящей препараты для улучшения качества жизни людей и т.д.,

«Несмотря на сокращение затрат на персонал, в компаниях выросла ценность сотрудников. С учетом сложностей подбора, сегодня многие работодатели готовы, в том числе и нематериально, мотивировать лучших работников, обучать их и продвигать внутри компании. И специалист, получивший минимальный опыт, старается найти для себя более интересное и подходящее рабочее место», — говорит эксперт.

Наталья Маскина

«Фармперсонал»