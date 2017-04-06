Медведев: производство медизделий в 2016 году выросло на 15,5%

За последние шесть лет объем производства медицинских изделий в России в денежном выражении увеличился практически в два раза, а его рост за прошлый год составил 15,5%. Об этом сегодня на правительственном совещании заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Сейчас мы принимаем меры по увеличению доли российской продукции на рынке медицинских изделий», – заявил премьер-министр, открывая совещание, посвященное мерам поддержки и локализации производства медицинских изделий в России. По его словам, сейчас существует несколько видов государственной поддержки этого рынка.

В частности, с 2011 года государственные субсидии объемом 18,5 млрд рублей получили почти 170 отечественных разработок медизделий. Общая сумма средств, направленная на эти проекты, из всех источников составила около 36 млрд рублей.

По словам Медведева, правительство также выделяет субсидии на компенсацию части затрат на проведение клинических испытаний медицинских изделий и организацию их производства. В 2016 году Фонд развития промышленности предоставил на эти цели займы объемом около 3 млрд рублей.

Всего, по словам Медведева, при государственной поддержке были разработаны и выведены на рынок 75 импортозамещающих медицинских изделий, 36 из которых были зарегистрированы в прошлом году. Премьер-министр напомнил, что у российских производителей медицинских изделий есть преимущество при государственных закупках.

Заявки на поставку медизделий иностранного производства автоматически отклоняются, если в торгах участвуют две российские компании. По словам Медведева, правило «Третий лишний» было распространено более чем на сто российских медизделий.

Все эти факторы способствовали росту отечественного производства медизделий в денежном выражении с 2011 года, резюмировал премьер-министр.

В конце марта 2017 года вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на итоговом совещании в Минпромторге заявил, что Россия ежегодно тратит около 300–350 млрд рублей на импорт медицинского оборудования. Рогозин призвал правительство и Минпроторг оказать максимальную поддержку предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые могут начать производство аналогов медицинского оборудования, закупаемого за рубежом.

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