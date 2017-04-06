ФАС выявила 70 картельных сговоров при госзакупках лекарств

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России за первые три месяца 2017 года выявила 70 картельных сговоров при госзакупках лекарств и медицинского оборудования, заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

«На начало 2017 года картельные сговоры были выявлены в 80 регионах России. Признаки картелей были обнаружены при проведении 3 тысяч открытых аукционов в электронной форме. Общий объем начальной (максимальной) цены контрактов по этим закупкам превышает 12 млрд рублей», – сообщил Тенишев.

По его словам, уровень картелизации госзакупок лекарств существенно вырос за год и составляет порядка 50%. При этом в сговорах принимают участие как производители, так и дистрибьюторы, поставщики, заказчики. Тенишев также отметил, что при этом с марта прошлого года по март текущего в антимонопольную службу не обратился ни один заказчик.«Видимо, их устраивает такая ситуация», – отметил начальник управления по борьбе с картелями.

«По моим субъективным оценкам, картелизация государственных закупок в сфере здравоохранения достигает 50%. Я думаю, это очень скромные оценки. То есть из 502 млрд рублей половина уходит в картели», – сказал Тенишев.

На март прошлого года признаки картельного сговора при проведении закупок были выявлены в пяти регионах, на август 2016 года – в 11, а на март 2017 года – в 80. В 2017 году ФАС оштрафовала участников выявленных картелей на сумму более 600 млн рублей.

В 2016 году Федеральная антимонопольная служба возбудила 416 дел об антиконкурентных соглашениях, 80% из которых касаются картельных сговоров, включая 298 сговоров на торгах.

Источник: ИА «Интерфакс»

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