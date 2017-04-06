Выручка Gedeon Richter в России достигла 19 млрд рублей

По итогам 2016 года выручка российского подразделения венгерской Gedeon Richter выросла на 12,8% по сравнению с 2015 годом и достигла 19 млрд рублей, сообщили в пресс-службе фармкомпании.

Высоких показателей удалось достичь за счет повышения цен на 4% в первом квартале 2016 года на ряд препаратов Gedeon Richter и совершенствования продуктового портфеля.

Согласно годовому финансовому отчету Gedeon Richter, глобальные продажи компании в 2016 году выросли на 6,1% и составили 1,2 млрд евро.

Наиболее существенный рост продаж по сравнению с 2015 годом (на 27,6%) был зафиксирован на рынке Китая — в 2016 году они достигли 69,4 млн евро по сравнению с 54,4 млн евро годом ранее.

В 2016 году Gedeon Richter приобрела 50% доли у своего китайского партнера по совместному предприятию Gedeon Richter Rxmidas Joint Venture Co Ltd, тем самым взяв на себя полную ответственность за продажу в Китае препаратов для женского здоровья и безрецептурных лекарств.

Gedeon Richter Plc – венгерская фармацевтическая компания, основанная в 1901 году. Gedeon разрабатывает, производит и продает уже готовые препараты и активные субстанции. Особое внимание уделяет исследованиям в области центральной нервной системы и женского репродуктивного здоровья.

Источник: Gedeon Richter

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