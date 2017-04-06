GSK отозвала 600 тысяч ингаляторов Вентолин в США

Британская фармкомпания GlaxoSmithKline (GSK) в добровольном порядке отозвала 593 тысячи противоастматических ингаляторов Вентолин из американских клиник, аптек, предприятий оптовой и розничной торговли.

В компании сообщили, что в ингаляторах был обнаружен дефект, из-за которого дозировка препарата может оказаться меньше, чем заявлено фармпроизводителем. Кроме того, в компанию начало поступать всевозрастающее количество жалоб на вздутие упаковки ингалятора из-за утечки газа – носителя лекарственного средства.

По словам представителей GSK, дефект не представляет опасности для здоровья пациентов, поэтому они не просят покупателей вернуть уже приобретенный товар, однако производитель намерен выяснить причину проблемы и исправить положение. Производство ингаляторов Вентолин серии HFA 200D не будет приостановлено.

В сентябре 2016 года чешская компания Zentiva, дженериковое подразделение французской фармкомпании Sanofi, отозвала из торговых сетей в четырех странах десятки тысяч упаковок препаратов Atram, Neurol, Prednison и Oksazepam. Из-за путаницы на производстве состав этих препаратов не соответствует указанному на упаковке. Позднее следователи обнаружили, что препараты мог намеренно перепутать бывший сотрудник компании, желавший отомстить за увольнение.

GlaxoSmithKline – британская фармацевтическая компания, созданная в 2000 году путем объединения Glaxo Wellcome Plc и SmithKline Beecham Plc. GSK производит препараты для лечения астмы, рака, инфекций, психических расстройств, диабета. Выручка компании по итогам 2016 года составила 27,9 млрд фунтов стерлингов ($34,85 млрд), что на 17% больше, чем годом ранее. Генеральным директором компании с марта 2017 года стала Эмма Уолмсли.

Источник: Reuters

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